Contrato de Reginaldo se aproxima do fim e futuro do jogador em São Januário é incerto

Autor do primeiro gol do ano e do primeiro gol na Série B, o atacante Reginaldo pode estar com os dias contados em São Januário. O atacante vascaíno tem compromisso com o clube até o dia 17 de junho desse ano e ainda não foi procurado pela diretoria para uma renovação de contrato. O jogador foi titular em grande parte dos jogos do campeonato estadual desse ano. Contudo, com o péssimo começo do time na Série B, o técnico Adílson Batista barrou o atacante e vem dando algumas oportunidades para o garoto Marquinhos, formado nas categorias de base do Gigante da Colina. Reginaldo não perdeu as esperanças de ter o contrato renovado.

"O contrato está acabando e tenho que trabalhar cada dia mais. Vou tentar convencer a diretoria a renovar meu contrato. Quero ficar no Vasco e vou dar o máximo por esse clube até junho. Depois vamos ter tempo para discutir a renovação. Até lá vou cumprir meus objetivos. Em um clube igual ao Vasco tem de ser assim.", disse o atacante.

Reginaldo é um experiente segundo atacante que atua pelos lados do campo, o atleta está na sua segunda temporada defendendo o Vasco da Gama. O jogador que completará 31 anos de idade, passou mais de dez anos jogando na Itália. Suas principais passagens foram pelo Treviso, em 2000, no inicio da sua trajetória, e no Siena, seu último clube no velho continente e onde marcou muitos gols. Em seguida, teve uma curta passagem pelo futebol Japonês, e logo se transferiu para o Vasco em 2013. Com a camisa do Cruzmaltino, o atacante não conseguiu bons números e, inclusive, esteve no grupo rebaixado no Campeonato Brasileiro do ano passado.

O técnico Adílson Batista demonstrou confiança no atacante algumas vezes, que até chegou ser considerado peça importante na equipe que ganharia o Campeonato Carioca. Apesar disso, a torcida se divide quando o assunto é Reginaldo. O atacante não é um dos mais queridos do elenco Cruzmaltino e com o aumento do rendimento dos garotos das categorias de base, muitos torcedores têm pedido ao técnico Adílson Batista que Reginaldo não seja escalado no time titular.

Recentemente, circulou na internet uma possível lista de dispensas no Vasco e o nome de Reginaldo estava na barca, contudo a diretoria não confirmou as saídas. O atacante terá cerca de um mês para convencer a diretoria do clube que merece permanecer no elenco. A próxima oportunidade pode ser já nesta quarta-feira (7), quando o Vasco recebe o Treze-PB, pela segunda fase da Copa do Brasil, em São Januário. Se repetir a escalação do último final de semana, Adílson Batista terá Reginaldo, apenas, como opção no banco de reservas.