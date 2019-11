Vasco da Gama x Treze, Copa do Brasil 2014 e

Encerramos por aqui a transmissão. O Vasco está classificado após esse empate, em São Januário, contra o Treze. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Até a próxima.

22:56 Douglas SIlva do Vasco, autor do gol, comentou a atuação da equipe hoje: "Importante é passar de fase, só que fizemos uma pessima partida. Tivemos a chance de matar o jogo e não matamos", concluiu.

23:55 O zagueiro Douglas do Treze falou sobre esse resultado: "Mesmo com um a menos lutamos de igual pra igual, vamos pra Campina Grande de cabeça erguida".

23:54 Depois do empate com o Treze, alguma vaias foram ouvidas. A torcida não ficou satisfeita com esse resultado.

FIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO! O VASCO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A PRÓXIMA FASE DA COPA DO BRASIL E ENFRENTA A PONTE PRETA.

47' O zagueiro Negretti acertou uma cabeçada após falta cobrada, a bola não levou perigo.

45' O arbitro sinaliza com 3 minutos de acréscimo.

44' CARTÃO AMARELO! Montoya entrou de carrinho no adversário e tomou o cartão.

43' QUE CHANCE! Yago teve a chance de matar o jogo, mas não tocou pra Fabricio que estava livre.

43' QUASE! Treze se joga ao ataque pelo gol da virada e quase achou, a bola raspou na trave.

40' Vasco controla bem a partida, mas um gol do Treze leva a partida para os pênaltis.

38' SUBSTITUIÇÃO NO TREZE! Sai: Jonatas Belusso; Entra: Birungueta.

35' CARTÃO AMARELO! André Rocha chegou atrasado e cometeu falta dura. Juiz acertou em mostrar o amarelo.

33' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai: Fellipe Bastos; Entra: Montoya.

31' Escanteio da esquerda cobrado por Douglas e testada do lateral André Rocha, quase o segundo do Vasco.

29' Cobrança de falta de Fellipe Bastos e boa defesa do goleiro Gilson.

26' CARTÃO AMARELO! Dessa vez quem tomou o amarelinho foi o zagueiro Negretti, do Treze, por parar o ataque do Vasco.

25' CARTÃO AMARELO! Falta forte do meia Douglas que foi punido.

24' A torcida do Vasco canta em São Januário e o time vai pra cima. Segue empatado na Colina histórica, resultado que classifica o Machão da Gama pela vitória de 2 a 1 no jogo de ida.

21' CARTÃO VERMELHO! Fernandes, jogador do Treze, meteu a mão na bola e tomou o segundo cartão amarelo, e seguidamente, o vermelho.

20' POR POUCO! Thalles rolou para o estreante Fabrício que finalizou por cima, quase ele marcou na primeira jogada.

18' É a estreia do volante Fabrício, que chegou como reforço na última semana.

17' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai: Marquinhos; Entra: Fabrício.

11' SUBSTITUIÇÃO NO TREZE! Sai: Clebson; Entra: Léo.

9' QUE LANCE! Fellipe Bastos aplicou um balão no zagueiro adversário e finalizou de canhota, o goleiro Gilson evitou um golaço do volante vascaíno.

7' BOLÃO! O camisa 10 Douglas enfiou uma grande bola pro garoto Marquinhos. O goleiro do Treze salvou.

5' Douglas cobrou falta do lado direito e o zagueiro Luan errou a finalização. O time da casa vai chegando com perigo.

2' Assim como no primeiro tempo, é o Vasco que começa melhor.

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai: Danilo. Entra: Aranda.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! VALE VAGA NA PRÓXIMA FASE DA COPA DO BRASIL.

Douglas Silva, zagueiro do Vasco , marcou seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina.

Marlon comentou sobre jogar com a presença da torcida outra vez: "É uma motivação a mais".

O atacante Thalles declarou que o Vasco começou bem mas depois deu uma relaxada e acabou sofrendo o empate.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO. O EMPATE CLASSIFICA O VASCO.

45' QUASE! Ataque perigoso do Gigante da Colina mas o atacante Thalles se precipitou e chutou no meio do gol.

44' O garoto Yago vai fazendo um carnaval no lado direito do ataque Vascaíno.

40' Jogada do Vasco pelo lado esquerdo que terminou com uma cabeçada perigosa do Thalles. Segue empatado em São Januário.

39' O Vasco tem 57% de posse de bola na partida.

35' O Treze se animou com o gol e já ataca com mais perigo.

31' GOL ANULADO DO VASCO! Danilo chutou, o goleiro rebateu e Marquinhos empurrou para o fundo das redes. Errou o bandeira.

27' QUASE O SEGUNDO! Bonita jogada de Thalles e Yago, que finalizou da direita com muito perigo. Quase o Vasco pula na frente.

24' Gol de Jaílson para o Treze. O zagueiro Luan recuou muito mal para o goleiro Martín Silva, o atacante Jaílson chegou na frente e empatou a partida.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TREZE!!

22' INACREDITÁVEL! O Vasco chegou muito perto de ampliar o placar. O atacante Thalles chutou e o goleiro espalmou. A bola sobrou livre para Marlon que errou sem goleiro e embaixo do gol. Lance difícil de acreditar.

19' Gol de Douglas Silva para o Vasco. O cruzamento foi do camisa 10 Douglas e a cabeçada certeira do zagueiro Douglas Silva. O goleiro Gilson ainda encostou na bola mas não conseguiu evitar o gol vascaíno.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!!

18' Lateral Marlon arriscou de fora da área e quase abriu o placar.

16' CARTÃO AMARELO: outra falta dura no garoto Yago, dessa vez quem foi premiado com o cartão foi o jogador Sapé.

13' CARTÃO AMARELO: o jogador Fernandes do Treze foi punido por falta em Yago.

11' O time visitante tenta equilibrar as ações da partida e o jogo segue muito disputado.

9' O Treze finalizou pela primeira vez. O chute foi dado por Esquerdinha, mas a bola passou ao lado do gol sem perigo.

7' SÓ DÁ VASCO! o atacante Marquinhos tentou a finalização mas a bola explodiu na zaga. O lateral André Rocha pegou a sobra e finalizou com perigo.

5' O Vasco faz pressão nesse começo de jogo e levanta bolas na área do time Treziano.

3' PERIGO! o meia Douglas arriscou de fora da área e o goleiro Gilson fez boa defesa. O Gigante da Colina começou em cima.

1' O Vasco começou melhor na partida e chegou na área do Treze duas vezes no primeiro minuto.

0' COMEÇOU A PARTIDA!

21:59 Faltando um minuto para o jogo, as equipes já batem bola no gramado. Vai rolar a bola em São Januário para Vasco x Treze, válido pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, vitória do Gigante da Colina por 2 a 1.

21:57 O Treze está escalado com: Gilson, Eduardo Arroz, Negretti, Douglas e Fernandes; Jardson Sapé, Douglas Packer, Clebson e Esquerdinha; Jaílson e Jonatas Belusso.

21:54 Como opção no banco de reservas, o técnico Adílson Batista terá: Diogo Silva; Jomar, André Rocha, Aranda, Fabrício, Jhon Cley, Dakson, Montoya e Reginaldo.

21:48 Escalação oficial do Vasco: Martín Silva; Diego Renan, Luan, Douglas Silva e Marlon; Danilo, Fellipe Bastos e Douglas; Yago, Marquinhos e Thalles.

20:45 A equipe do Treze desembarcou na tarde dessa terça-feira (6), no Rio de Janeiro, para o confronto contra o Vasco da Gama. O volante Charles Vagner mostrou confiança: "A gente sabe que o Vasco é uma grande equipe, ainda mais jogando dentro de casa. Mas, pelo primeiro tempo que a gente fez na partida aqui em Campina Grande, temos a certeza que a gente pode buscar essa classificação e, quem sabe, colocar o Treze na próxima fase da Copa do Brasi", comentou o jogador trezeano.

20:42 O meia Douglas falou sobre a importancia da Copa do Brasil. O camisa 10 ainda definiu que não há prioridade entre Copa do Brasil e Série B para o Vasco: “O Vasco vai brigando até o último momento para chegar na final. É uma competição importante, que dá uma classificação para a Libertadores, que é uma possibilidade boa para a gente, então não temos que dividir nada não. É responsabilidade nas duas competições. Devemos tentar ajustar os erros desses dois jogos que passaram e esquecer o resto, pensar no próximo jogo, não temos tempo para lamentar, é pensar no próximo jogo para dar a volta por cima", concluiu.

20:40 O técnico Givanildo contará com o retorno do volante Leanderson, que estava suspenso e não jogou na primeira partida. Porém, não contará com o zagueiro Oliveira e com o meia Jean Carioca, porque já disputaram a primeira fase da Copa do Brasil. Outro que não enfrenta o Vasco é o atacante recém-contratado Fábio Luiz, pois está sem condições de jogo.

20:37 Tentando esquecer o mau começo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira (7), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Treze-PB, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Após vencer a partida de ida por 2 a 1, fora de casa, o cruzmaltino se classifica até perdendo de 1 a 0. O treinador Adílson Batista espera contar com o apoio da torcida nesse confronto: "Espero carinho, respeito, incentivo, compreensão e paciência. É sempre importante a presença deles, vejo que mesmo depois da final do Estadual, fizemos bom primeiro tempo contra América e Luverdense. Tivemos de testar muitos jogadores e o torcedor tem de entender e ter paciência. Foram várias mudanças, temos de retomar o espírito do início da temporada, com um time organizado e competitivo", afirmou.

20:35 Depois de empatar com o Asa de Arapiraca, jogando pela Série C, em casa, o elenco alvinegro se reapresentou para treino na manhã desta segunda-feira (5) no estádio Presidente Vargas. O time foi dividido em dois grupos, os titulares e os reservas: um passou por treino regenerativo e o outro por um trabalho técnico. Além de recuperar as energias gastas na partida de ontem (5,) o time se preparou para jogar contra o Vasco, pela Copa do Brasil, no Rio de Janeiro.

20:33 A diretoria do Treze Futebol Clube anunciou oficialmente a contratação do centroavante Fábio Luiz, 30 anos. O jogador chegou em Campina Grande na madrugada desta terça-feira (6) e após passar por exames médicos assinou o contrato e foi apresentado a imprensa pela manhã. O último clube que o centroavante Fábio Luiz defendeu foi o São Carlo, onde em 11 jogos marcou 8 gols. O atleta chega ao Treze em bom ritmo e condição física. Esta semana ele deve ficar em Campina Grande treinando com o elenco não relacionado para os dois jogos fora de casa.

20:30 Os jogadores do Vasco da Gama reencontrarão a torcida em São Januário nessa noite, às 22h. Devido as brigas envolvendo as torcidas organizadas do clube, no Campeonato Brasileiro 2013, em Joinville, contra o Atlético-PR, o Gigante da Colina vem cumprindo punições e por isso tem jogado com portões fechados, foi assim nos dois primeiros jogos da segunda divisão, contra América-MG e Atlético-GO. No próximo sábado a cena se repetirá pela terceira vez, quando o a equipe receberá o Oeste, na Colina Histórica, às 16h20, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

20:25 FIQUE DE OLHO! O jovem Thalles será o centroavante titular do Vasco da Gama outra vez. O atacante marcou os dois gols do último confronto entre as equipes, na última semana, no estádio Amigão, em Campinas Grande. Apesar de já ter balançado as redes muitas vezes com a camisa cruzmaltina, o jogador ainda não deixou sua marca no estádio de São Januário. Formado nas categorias de base do clube, Thalles terá a companhia no ataque de velhos conhecidos, os garotos Marquinhos e Yago completam o trio de pratas da casa. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

20:23 FIQUE DE OLHO! Autor de defesas importantes que ajudaram o Treze a forçar o jogo de volta, no Rio de Janeiro, Gilson é tido com um dos principais jogadores do Galo. A torcida do Treziana confia que com o Camisa 1 o time pode segurar o Vasco da Gama, em São Januário, na partida de logo mais, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/PB Esportes)

20:20 O diretor executivo do Vasco da Gama, Rodrigo Caetano informou que o clube ainda busca mais duas ou três contratações. Recemente o nome de Eduardo Sasha, do Internacional, foi especulado em São Januário. Porém, apesar do jogador não estar sendo aproveitado no Colorado, o clube gaúcho, a princípio, só aceita cedê-lo caso o Vasco apresente uma proposta financeira. Outro nome bastante comentado foi o do atacante Kleber Gladiador, contudo nada foi concretizado. Rodrigo disse sobre a possibilidade de um reforço do mercado Sul Americano: "Não é fácil você hoje em dia contratar, às vezes a gente fala em relação ao mercado sul-americano e considerando somente a remuneração. Não é apenas a remuneração, os salários pagos no Brasil são superiores, e já não estão tão mais superiores porque graças a Deus o Brasil está voltando à realidade. Tem a questão do vínculo, o jogador que se destaca nos clubes sul-americanos, o clube brasileiro não tem capacidade de aquisição na maioria das vezes. A operação não é simples por isso, mas é um mercado que nós temos realmente que observar a possibilidade de contratar jogadores, é uma possibilidade que existe. Nós sempre deixamos essa quinta vaga para estrangeiro justamente para, se aparecer oportunidade, por que não contratar? Claro que sim", concluiu.

20:18 A semana do Club de Regatas Vasco da Gama foi marcado por algumas negociações. Enquanto a ex-promessa do Santos, Lucas Crispim praticamente acertou sua vinda para o Gigante da Colina, o meia Bernardo deixou a equipe para defender o Palmeiras. Outros jogadores como William Barbio e Montoya também podem deixar o Machão da Gama nos próximos dias. Além desses, o atacante Reginaldo vive um drama particular e seu futuro é incerto em São Januário.

20:15 Às vesperas do confronto contra o Vasco, a direção do Treze trocou de treinador. Givanildo Oliveira, novo técnico da equipe, assumiu o lugar deixado por Leandro Sena. Um dos treinadores mais conhecidos em atuação no futebol nordestino, onde acumula passagem por clubes como Sport, Santa Cruz e ABC de Natal, Givanildo é famoso por ter conseguido cinco acessos em Campeonatos Brasileiros, feito que lhe rendeu o título de "Rei do Acesso".

20:13 A diretoria do Vasco da Gama conseguiu regularizar os reforços - Fabrício, Anderson Salles e Rafael Silva - que já estão a disposição do treinador do time. Fabrício, o mais experiente deles, chegou a ganhar oportunidades durante os treinamentos dessa semana e pode ser o único a estrear com a camisa cruzmaltina nessa noite, em São Januário.

20:08 Após passar algum tempo no departamento médico, o goleiro Martín Silva estará a disposição do treinador Adílson Batista pela segunda vez consecutiva. Já Pedro Ken, Rodrigo, Lorran, Guiñazu, Henrique e Edmílson seguem fora do time por problemas de contusões. O recém contratado Guilherme Biteco segue de fora por não ter sido regularizado a tempo. Já os reforços que vieram do Ituano, Anderson Salles e Rafael Silva, continuam sem condições físicas.

20:05 Na véspera da partida de volta do Vasco contra o Treze-PB, pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Adílson Batista promoveu um coletivo realizado na manhã desta quarta-feira (7). O treinador mudou o time ao longo da atividade, como a entrada do volante Fabrício no lugar de Fellipe Bastos, porém a equipe que começou treino é a mesma que venceu o Atlético-GO no último final de semana, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

19:58 Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (5) e se entenderão até momentos antes da partida, nas bilheterias de São Januário. A diretoria Vascaína disponibilizou os ingressos de arquibancada pelo valor de R$ 20. Os trezeanos ocuparão a parte da arquibancada destinada aos visitantes.

19:55 Após um péssimo começo no Campeonato Brasil série B, o treinador fez mudanças no ataque do Vasco da Gama e tenta emplacar a terceira vitória seguida. O técnico Adílson Batista fala sobre as atuações dos garotos Marquinhos e Yago no último: "Tivemos velocidade (na última partida) com os garotos, mas de forma controlada. Tivemos controle, criamos situações e o adversário só duas. Como eles estão buscando espaço, têm condição de marcar, de acompanhar, de driblar, até pela juventude deles", afirmou Adílson.

19:53 O Vasco vem de vitória contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro série B.

19:50 Os times já se enfrentaram três vezes na história, em eventos oficiais, organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF): em 1975 e 1983, com as duas vitórias do Vasco. No último jogo entre os times, partida de ida do confronto pela Copa do Brasil, realidaza na semana passada, o Cruzmaltino venceu por 2 a 1, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

19:47 Na primeira fase, O Vasco precisou de duas partidas para eliminar o Resende. Após empatar em 0 a 0 no primeiro jogo, a equipe cruzmaltina venceu o duelo de volta em São Januário pelo placar mínimo. O time de Campina Grande eliminou na primeira fase o Tombense de Minas Gerais, empatando a primeira partida em Tombos por 1 a 1, e depois vencendo o jogo de volta no Estádio Presidente Vargas por 2 a 1. Já . Na primeira partida desse confronto, na semana passada, o Vasco venceu o Treze fora de casa pelo placar de 2 a 1.

19:45 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta primeira fase da Copa do Brasil 2014. A partir das 22h estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Vasco x Treze, aqui na VAVEL Brasil.