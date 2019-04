Na estreia de seu último Brasileirão, Alex lamenta a derrota para o Sport

Certamente não era essa a estreia esperada pelo meia Alex em seu último Campeonato Brasileiro como atleta. O jogador que se aposentará no final do ano, começou o Brasileirão apenas nesta 4ª rodada devido a uma lesão muscular. E a partida que poderia marcar a primeira vitória do Coritiba no campeonato, marcou mesmo foi a primeira derrota, 1 a 0 para o Sport em pleno Couto Pereira.

O camisa 10 teve uma boa atuação. Participou ativamente das principais jogadas do Alviverde na partida e, em sua melhor oportunidade, carimbou a trave.

“O resultado não veio, mas isso não se deve a mim ou a um jogador específico. Criamos as chances, mas não tivemos calma, talvez tenha faltado criatividade na hora de fazer o gol. Temos que buscar opções diferentes para que o resultado venha e a gente consiga reagir”, disse o meia.

O técnico Celso Roth substituiu Alex aos 17 minutos do segundo tempo e ouviu as primeiras vaias da torcida. Insatisfeitos com a alteração do treinador, o coro de “Burro” pode ser ouvido após a alteração. Sobre a mudança, o meia disse ser normal.

“Retorno é sempre bom, mas a substituição é normal. Quem está em campo está sujeito a isso. Ele (Celso Roth) tem direito a três mudanças e ele tira quem quiser. Com relação a isso, não tem problema nenhum”, comentou Alex.