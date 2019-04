Em casa, Inter bate o Cuiabá e avança na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (14), Inter e Cuiabá se enfrentaram no Beira-Rio pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Apesar da superioridade técnica, os comandados de Abel Braga encontraram dificuldade na primeira etapa após marcar o primeiro tento com Alex, mas na segunda etapa a equipe gaúcha assumiu o controle e garantiu a vitória. Os tentos da partida foram marcados por Alex, em duas oportunidades, Rafael Moura e Fabrício, para o Inter, e Alan Popó para o Cuiabá.

Como esperado, a equipe colorada avançou à terceira fase da Copa do Brasil, mas de uma maneira muito diferente da esperada. A equipe mato-grossense valorizou a vitória colorada e ameaçou bastante nos contra-ataques, principalmente pelo lado direito, onde estava Gilberto, e utilizando a mesma forma de ataque.

Com a classificação, o Inter espera o adversário para a próxima chave, que sai de Ceará e Chapecoense. No primeiro confronto, a equipe cearense venceu por 2 a 1 fora de casa e pode perder por até um gol de diferença na partida de volta. Além disto, o Colorado foca na sequência pré-Copa do Mundo Brasileirão, onde é o líder.

O Cuiabá aproveita a boa campanha pra ganhar a projeção nacional, além do fato de não ter decepcionado nos confrontos contra o adversário. O clube do Mato Grosso também tem a disputa da Série C neste ano, que é o principal foco na temporada.

Vantagem e pressão adversária

Mesmo possuindo a vantagem do empate sem gols, Abel Braga não adotou a cautela no começo da partida e logo mandou seus comandados ao ataque. A primeira oportunidade aconteceu antes do primeiro minuto ser completado. Em jogada ensaiada de lateral, Alex lançou para Rafael Moura, que escorou de cabeça para a defesa de Willian Alves.

Controlando todos os setores de campo, o Colorado não pecou na primeira metade da etapa e foi recompensado logo após. Aos 23 minutos, D’Alessandro e Alan Patrick trocaram passes na intermediária e acharam Alex invadindo a grande área, o meia recebeu e finalizou no canto do arqueiro do Cuiabá, anotando o primeiro tento da partida.

Apesar de estar atrás no placar e precisar de dois gols para a classificação, o Cuiabá melhorou em campo. A equipe dirigida por Luciano Dias explorou as falhas defensivas do Inter, principalmente pelo lado direito do campo. Tendo vantagem sobre Gilberto, a melhor chance do Cuiabá aconteceu aos 42 minutos, quando Gilton cruzou e Luís Eduardo finalizou no canto direito de Dida, que fez excelente defesa.

Domínio e classificação garantida

Atrás no placar, Luciano Dias colocou sua equipe mais ofensiva na segunda etapa. Já Abel Braga não fez alterações e voltou com a mesma equipe, mas cometendo menos erros e protegendo mais o lado direito, onde o Cuiabá criava as melhores oportunidades.

Aos 9 minutos o Inter aumentou o placar. Aránguiz recebeu a bola pela esquerda e cruzou para o meio da área, onde Rafael Moura apareceu livre pra completar e marcar seu décimo terceiro gol na temporada. Após o segundo tento colorado, a partida começou a ficar movimentada e as chances de gol aumentaram.

Se mantendo no campo de ataque, o Inter achou a oportunidade para aumentar aos 41 minutos, Alex recebeu na área e chutou cruzado, marcando seu segundo gol. Dois minutos mais tarde, após cobrança de escanteio da direita, Fabrício cabeceou e marcou o quarto gol do Inter, liquidando a partida.

Para a alegria dos dois torcedores presentes no estádio, o Cuiabá ainda descontou aos 46. Em rápido contra-ataque, Alan Popó invadiu a área e finalizou por cima do goleiro Dida, dando números finais ao jogo.