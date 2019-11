Santa Cruz é punido com a perda de cinco mandos de campo e R$ 60 mil de multa

Nesta quinta-feira (15), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), jugou o Santa Cruz e puniu o clube coral com a perda de cinco mandos de campo e uma multa de R$ 60 mil, tudo por conta da morte do torcedor Paulo Ricardo Gomes da Silva, que foi atingido por uma privada jogada de dentro do estádio, após a partida do Tricolor contra o Paraná , no dia 2 de maio, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Além dos jogos com portões fechados e da multa, o Estádio do Arruda seguirá interditado, até que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade máxima do futebol brasileiro libere o campo.

O Santa Cruz já teve uma partida com portões fechados, contra o Lagarto, pela Copa do Brasil e agora terá que cumprir mais quatro jogo . Que serão disputados contras as equipes do América-MG, Joinville e Ponte Preta pela Série B e diante do Botafogo-PB, pela segunda partida da Copa do Brasil, que só será realizado após a Copa do Mundo.

As respectivas partidas ainda não tem local definitivo, mas o clube poderá jogar nos Aflitos ou na Arena Pernambuco.