Botafogo trabalha forte para confronto contra o Grêmio

Neste domingo, a equipe alvinegra trabalhou intensivamente para o confronto contra o Grêmio, pelo Brasileirão 2014. De olho na recuperação na competição, o técnico Vágner Mancini fez diversos testes para a equipe titular. Após uma rápida conversa com o treinador no centro do gramado, os jogadores alvinegros fizeram trabalhos físicos com bola durante a primeira parte do treinamento. Em seguida, o comandante dirigiu um treino coletivo e paralisou a atividade algumas vezes para ajustar pontos táticos da formação.

Com os desfalques de Jefferson, liberado para a Seleção Brasileira, Dória à serviço da Seleção Brasileira Sub-21, Daniel e Marcelo Mattos, machucados e Lodeiro, que está no Uruguai e não deve mais defender o Glorioso, Mancini testou uma formação inicial com Renan, André Bahia e Airton. Além disso, Carlos Alberto ganhou vaga no time titular. O goleiro Helton Leite foi poupado da atividade por causa de uma pancada recebida no rosto no treino de sexta.



Durante o treino coletivo, o técnico alvinegro fez mais uma alteração e testou o jovem atacante Sassá no lugar de Zeballos modificando o padrão tático do time. Gegê e Rodrigo Souto também foram utilizados ao decorrer da movimentação. Carlos Alberto foi o destaque do treinamento. O meia que pode reestrear com a camisa do Glorioso, se movimentou bastante e participou intensamente das jogadas de ataque do time com passes precisos e dribles rápidos.

Depois de testar diversas possibilidades, o treinador chegou ao time titular no coletivo, que foi formado por Renan; Edilson, Bolivar, André Bahia, e Júnior César; Aírton, Bolatti, Gabriel e Carlos Alberto; Emerson e Zeballos. Essa poderá ser a equipe que irá entrar em campo na próxima quarta-feira, data do próximo compromisso do Botafogo, dentro do Campeonato Brasileiro. O time de General Severiano está com quatro pontos e aculuma três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Campanha que até aqui, deixa o clube em 14º na tabela de classificação.

A vitória será fundamental para o Botafogo reverter o quadro de três derrotas em três jogos como visitante, e também para chegar a meta imposta pelos jogadores e a comissão técnica, que seria de ficar até a pausa para a Copa do Mundo, o mais próximo possível do pelotão da frente do Brasileirão. Por enquanto, o time se encontra bem longe disto, porém faltam quatro jogos, 12 pontos em disputa. O Botafogo entra em campo pela quinta rodada da competição, nesta quarta-feira, contra o Grêmio em Caxias do Sul, às 22h.