Chapecoense e Palmeiras se enfrentam em lados opostos da tabela

Neste domingo (25), a Chapecoense recebe o Palmeiras na Arena Condá, em Chapecó, ainda em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A partida diante dos rivais paulistas será a primeira partida da Chape na Série A sem o comando de Gilmar Dal Pozzo, demitido após o início ruim no Brasileirão. Os visitantes, ainda comandados por Alberto Valentim, estão em busca da quinta vitória consecutiva, que pode colocar o Porco na liderança provisória do Brasileirão.

A última rodada decretou a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo, que comandava a equipe há dois anos. A partida em questão foi o clássico estadual contra o Criciúma, que terminou em vitória por 1 a 0 para os Carvoeiros, com direito a gol de bicicleta e péssima atuação do Índio. Contra o Palmeiras, a equipe será interinamente treinada por Celso Rodrigues.

O Palmeiras, por outro lado, vem de vitória, contra outro catarinense. Na última rodada, o Verdão enfrentou o Figueirense em Araraquara, e conseguiu sair com a vitória por 1 a 0 com gol de Henrique, artilheiro da equipe no ano e esperança de gols também para o confronto deste domingo.

Em sua estreia, Celso Rodrigues promove mudanças na equipe titular

Cabe a Celso Rodrigues, ex-treinador e atual auxiliar técnico da Chapecoense, a missão de acabar com a boa fase do Palmeiras. E de acordo com as palavras do comandante interino, o caminho para o sucesso deve ser traçado através do fator psicológico.

Elevar a confiança e a autoestima é a principal preocupação do treinador para o confronto. “O foco é recuperar a autoestima, dar moral, confiança e tranquilidade ao grupo. A nossa situação é complicada, mas eles têm condições de reverter”, destacou Rodrigues.

No último treino antes do confronto, realizado neste sábado (24), o novo comandante promoveu algumas mudanças na equipe, sobretudo no meio de campo e o ataque. Tiago Luís e Roni foram testados no ataque da equipe, apontado como uma das principais deficiências da Chapecoense neste início de campeonato.

Diante da situação ruim no campeonato, o presidente Sandro Pallaoro admitiu a procura por novos reforços. O dirigente demonstrou interesse em jogadores do Mercosul e da Série B do Campeonato Brasileiro, mas até o momento o único reforço garantido é Bruno Rangel. Porém, o artilheiro de 2013 poderá estrear apenas após a pausa da Copa do Mundo.

Primeiro jogo após o fim da era Dal Pozzo

Apesar do péssimo início de Brasileirão, a história de sucesso de Gilmar Dal Pozzo na Chapecoense é inegável. O ex-treinador assumiu a equipe em setembro de 2012, quando o Verdão estava na Série C, e acumulou 98 vitórias pelo time do Oeste. Os principais feitos de Dal Pozzo foram os dois acessos consecutivos: subiu a Chapecoense para a Série B em 2013 e repetiu o feito, colocando a equipe na Série A.

Entretanto, apesar da grande euforia, no Catarinense de 2014 começaram os primeiros questionamentos ao trabalho do treinador, que não conseguiu classificar sua equipe para o quadrangular final. No Brasileirão, seis jogos sem vitória causaram o fim do ciclo. Na última sexta-feira (23), o treinador foi homenageado pela diretoria, que enfatizou que “o Gilmar foi o maior treinador da história da Chapecoense”.

Palmeiras espera se aproveitar da má fase do rival para alcançar os líderes

Após um início de Brasileirão conturbado, o Palmeiras se encontrou sob o comando de Alberto Valentim, que seguirá no comando do Verdão até a pausa para a Copa do Mundo. As grandes atuações de Fábio, que não sofreu nenhum gol nos últimos quatro jogos, e a boa fase de Henrique, artilheiro com cinco gols em seis jogos, são creditados como alguns dos fatores que colocam o Palmeiras como grande favorito para o confronto deste domingo.

Entretanto, apesar do clima de confiança e descontração vivido no Palestra, os desfalques continuam numerosos: Valdivia e Eguren já treinam com suas seleções, Leandro defende o Brasil sub-21 e Fernando Prass e Bruno César permanecem no Departamento Médico. A grande novidade entre os relacionados é Patrick Vieira, que não atuava desde o início do mês passado.

No momento, Ricardo Gareca, o novo nome para o comando técnico, apenas supervisiona os treinos em São Paulo, e não viajou junto do restante da delegação para Chapecó. Em sua primeira entrevista coletiva, neste sábado (24), o novo comandante demonstrou determinação e prometeu futebol ofensivo para a equipe do Palestra.

“Só falo do estilo do time, e gosto de time que jogue bonito. Esse é meu desafio no Palmeiras. Preciso conversar com os jogadores e definir rapidamente uma maneira de jogar. Quero que o Palmeiras seja protagonista”.