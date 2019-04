Com promessa de jogo equilibrado, Internacional recebe o Cruzeiro no Estádio Centenário

partida válida pela sétima rodada do campeonato brasileiro, disputada no estádio centenário, em caxias do sul (RS).

INCIDENCIAS : partida válida pela sétima rodada do campeonato brasileiro, disputada no estádio centenário, em caxias do sul (RS).

Visando o retorno ao topo do Campeonato Brasileiro, o Internacional receberá o Cruzeiro na tarde de domingo (25), a partir das 18h30, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo será no Estádio Centenário, pois o Beira-Rio foi entregue à Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado) para a disputa da Copa do Mundo.

Dono do maior posto do campeonato nas primeiras rodadas, o Colorado caiu para a quinta colocação, com onze pontos, após empatar em 1 a 1 com o Coritiba. Já a Raposa, líder até o início da rodada, com treze pontos, perdeu o topo para o Fluminense, que venceu o Bahia pelo placar de 1 a 0 na noite de sábado (24).

Com um histórico de confrontos equilibrado – em 61 encontros das equipes pelo Brasileirão, tem-se 22 vitórias para cada lado --, o Inter tem dúvida no ataque, baixas e retorno de alguns titulares à equipe. Já o Cruzeiro repetirá a mesma escalação que enfrentou e venceu o Sport na sexta rodada.

A arbitragem será Paulo H. Godoy Bezerra, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock, todos de Santa Catarina.

Internacional com reforços e desfalques

O Colorado tem cerca de seis desfalques para a partida: Paulão, Alan Patrick e Alex estão com lesões na mão e coxa direita, respectivamente, e Rafael Moura, que estava em fase final de recuperação após edema no pé, voltou a sentir dores no mesmo local. Aranguíz está com a seleção chilena, enquanto Gilberto integra a seleção brasileira Sub-21. Mas o técnico Abel Braga terá os reforços dos titulares D'Alessandro, Juan e Willians. O primeiro estava com sobrecarga de trabalho, enquanto os dois últimos cumpriram suspensão na última partida.

No último treinamento, realizado na manhã de sábado (24), Rafael Moura foi a ausência. Após sofrer uma pancada no pé no dia anterior, o centroavante tornou-se dúvida para o confronto. Caso não esteja apto, Wellington Paulista continuará no ataque. Comandados pelo auxiliar técnico Leomir, os jogadores focaram na bola parada e disputaram o tradicional rachão.

Como o Beira-Rio já está entregue à Fifa para a disputa da Copa do Mundo, o Centenário, casa do Juventude, volta a ser o lar colorado. Vale lembrar que, durante o período de obras da casa do Inter, o estádio localizado na serra gaúcha foi utilizado para que a equipe mandasse seus jogos. E o retrospecto é muito bom: cerca de 75% de aproveitamento. Sem contar com o título do Campeonato Gaúcho de 2014 obtido sobre o maior rival, o Grêmio.

Com o mesmo time, Cruzeiro busca retomar a liderança

A Raposa era a atual líder do Campeonato Brasileiro, mas viu o Fluminense assumir a ponta após vitória sobre o Bahia, pelo placar de 1 a 0. Para retomar o antigo posto, o técnico Marcelo Oliveira repetirá a escalação que venceu o Sport pelo placar de 2 a 0, na última rodada. Nilton, que estava especulado pelo mercado europeu, foi liberado para resolver problemas particulares; com isso, Willian Farias permanecerá na equipe. Éverton Ribeiro, que sentiu fortes dores na bacia após o último jogo, está recuperado.

O último treinamento realizado pelos cruzeirenses foi na manhã de sábado (24), no palco do jogo. A decisão foi tomada pela comissão técnica para que os jogadores tivessem uma prévia de como estaria a temperatura no horário do confronto. Como apresentaram um forte desgaste na última partida, os atletas apenas realizaram atividades leves, seguidas por um rachão.

Depois de sete anos, o Cruzeiro volta a disputar uma partida em Caxias do Sul. A última ocorreu em 2007, diante do Juventude, ano em que o time gaúcho foi rebaixado para a Série B.