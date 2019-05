Internacional oficializa a contratação e Luque desembarcará em Porto Alegre na terça-feira

O Internacional oficializou a contratação do argentino Luque, ex-Colón, da Argentina. O meia argentino desembarcará em Porto Alegre na terça-feira (27) e assinará contrato de quatro anos com o clube gaúcho. O Colorado será dono de 50% dos direitos do jogador enquanto a outra metade será de Delcir Sonda, investidor que auxiliou o clube na transação. Com a negociação, foram gastos cerca de US$ 3 milhões (cerca de R$ 6,66 milhões).

O jogador de 21 anos tem previsão de chegada no Aeroporto Salgado Filho às 15h20 e passará por exames médicos. Logo depois, ocorrerá a sua apresentação como novo reforço do Colorado, onde o atleta posará com camisa do clube e concederá entrevista coletiva.

A negociação se arrastava há muitas semanas, tudo porque seu ex-time e donos dos seus direitos, o Cólon, corria riscos de rebaixamento para a Série B do Campeonato Argentino e o meia precisava disputar o último jogo diante do Atlético Rafaela para que a equipe saísse dessa situação. Porém, o time de Santa Fé perdeu pelo placar de 1 a 0 e teve a sua queda decretada.

Após a derrota para o Cruzeiro por 3 a 1, o vice de futebol do clube, Marcelo Medeiros confirmou que o negócio estava fechado e que a diretoria apenas aguardava pela chegada do jogador para a assinatura do contrato.

Carlos Martín Luque assinará compromisso com o Internacional até dezembro de 2018. Ele se destacou após atuação com a Seleção da Argentina nos jogos Panamericanos e também no Mundial Sub-20, no ano de 2011. O jogador será inscrito na reabertura da janela de transferências, que ocorrerá a partir de 14 de julho e atuará com a camisa do Inter no retorno do Brasileirão, após a parada para a Copa do Mundo.