Bruno pede para ser emprestado e não deve mais defender o Palmeiras esse ano

Tendo ficado de fora até do banco do Palmeiras na última partida, Bruno está mesmo de partida do Verdão. O goleiro, que era o reserva imediato de Fernando Prass viu Fábio ganhar a posição depois de suas más atuações. Bruno quer agora deixar o time e rumar para alguma outra equipe onde possa jogar com regularidade pelo menos até o fim do ano e voltar a atuar em alto nível.

No Palmeiras desde 1997, Bruno sempre esperou pela sua oportunidade para brilhar, e quando ela veio, o goleiro se mostrou seguro e ajudou a equipe a vencer a Copa do Brasil em 2012, sendo eleito o melhor goleiro da competição e se mostrando como um bom substituto a Marcos.

Dali em diante, Bruno não mostrou a mesma segurança e sofreu diversas falhas cruciais, como a da eliminação para o Tijuana na Libertadores de 2013, desde então o goleiro sofre da desconfiança dos alviverdes.

Bruno que tem contrato até dezembro de 2015 atuou em quatro partidas esse ano, já que virou titular após a lesão de Prass. Com a troca no comando do alviverde, o treinador interino Alberto Valentim optou por Fábio, que em cinco jogos sofreu apenas um gol. Vinícius, outro jovem goleiro da base deve se tornar o terceiro goleiro.