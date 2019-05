Líder de estatísticas no Botafogo, Edílson deve ter seu contrato renovado após as férias

Um dos destaques do Botafogo no Brasileirão 2014, o lateral Edílson tem seu vínculo com o clube até o fim de 2014. E até então não teve o seu contrato renovado, fato que o possibilita de assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. O camisa 33 está nos planos da equipe de General Severiano já que o atleta tem sido fundamental para a equipe, liderando as estatísticas do clube na atual competição. No entanto, a diretoria alvinegra não iniciou as negociações para a renovação do jogador. A reapresentação dos jogadores está marcada para o dia 16 de junho.

O gerente executivo do Botafogo, Aníbal Rouxinol, falou sobre a situação do lateral Edílson: ''Estamos esperando o fim do recesso para conversar com o Edílson sobre a renovação de contrato''.

O autor do gol que evitou a derrota contra o Corinthians no Itaqueirão é um dos jogadores mais importantes do Botafogo até o momento na competição nacional. O atleta, além de atuar na sua posição de origem, também atua no meio-campo e vem liderando as estastísticas da equipe até o momento.

Nas finalizações, o camisa 33 contabiliza 24 em nove partidas Ao todo, foram dez chutes em direção ao gol e 14 para fora, média de 2,67 chutes por partida. Edílson também é o garçom do time, com duas assistências, ambas para Daniel marcar contra o Criciúma, na maior goleada do Brasileirão 2014 até aqui, 6 a 0.

Em outros fundamentos de grande importância, o lateral-direito também está entre os primeiros. É o segundo colocado em roubadas de bola, com 13, sete a menos que o volante Gabriel. É também o terceiro colocado em faltas recebidas, com 15, atrás de Emerson Sheik e Junior Cesar. Porém, lidera o quesito passes errados, com 39.

O comandante da equipe, Vágner Mancini, tem colocado o jogador como lateral-direito e como volante, barrando jogadores como Jorge Wagner e Gabriel. No último jogo do time, contra o Corinthians, o camisa 33 fez o gol de empate do Alvinegro, o que impediu mais uma derrota pra equipe alvinegra no Brasileirão 2014.