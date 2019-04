Negociações esquentam e representante de Mouche vai à Turquia

As negociações entre Palmeiras e os representantes do atacante Pablo Mouche avançaram nos últimos dias e o jogador acenou positivamente com a chance de sair do futebol turco e vir jogar no Brasil. Um de seus empresários está na Turquia para negociar a melhor forma de liberação do atleta junto ao Kayserispor.

Mouche já havia demonstrado interesse em sair do país quando, na última janela de transferências, alguns times argentinos revelaram disposição em contar com o atleta. Entretanto, as conversas não avançaram e ele permaneceu. Agora, o jogador vê mais uma chance de jogar perto de seu país e ainda trabalhar com um técnico que muito lhe agrada, Ricardo Gareca.

O grande empecilho para a diretoria do Palmeiras é o alto preço do jogador e possibilidade quase nula de empréstimo. Para contratar o argentino, o Verdão terá que desembolsar algo entre R$ 9 e 10 milhões, segundo a avalição do site inglês Transfermarkt. Em 2012 o Kayserispor pagou 3,5 milhões de euros por 70% de seu passe para o Boca Juniors.

A vinda do atacante para o Palestra Itália seria viabilizada por investidores que tentaram trazer Lucas Pratto. Entretanto, os dirigentes palmeirenses gostariam que essa ajuda fosse direcionada para um jogador de maior impacto e por isso tentarão outras formas de viabilizar o acordo com Mouche.

Se a negociação vingar, caberá ao Palmeiras ir à busca de outro atacante, desta vez de área e goleador. Foi um pedido do técnico Gareca que, na dificuldade para contar com Pratto, indicou outros nomes para a diretoria. Pablo Mouche atua como segundo atacante jogando pelas pontas e não é um grande artilheiro.

Com o possível acerto do jogador argentino com o Verdão, caberá à comissão técnica de Gareca e os dirigentes alviverdes definirem o destino de outros estrangeiros do elenco, como o caso de Eguren, Victorino e Valdivia, para não extrapolar o número estabelecido pela CBF por convocatória.

A situação do chileno segue indefinida, mas a vontade inicial era de vendê-lo para o futebol europeu, embora o novo treinador do Palmeiras tenha contatado o atleta e demonstrado extremo interesse em contar com seus futebol. Eguren e Victorino, se não fizerem parte dos planos de Gareca, devem ser liberados.