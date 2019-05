No Twitter, Mouche manda recado para torcida palmeirense

Desejo antigo da diretoria alviverde, o atacante Pablo Mouche postou em sua conta oficial no Twitter (@pmouche_oficial) uma frase que indica que o acerto com o Palmeiras está praticamente fechado. O jogador escreveu "Avanti Palestra!", conhecida frase usada pela torcida e em ações de marketing do clube, devido as origens italianas.

Jogador e clube já teriam um acerto em questão de salário e tempo de contrato, mas a diretoria do Verdão prefere não falar sobre o negócio e disse que só vai se pronunciar quando anúncio for oficial. "Da minha parte, só falo quando estiver assinado. Deixa ele falar..." disse José Carlos Brunoro, diretor executivo alviverde.

Encarado como o plano B de Lucas Pratto, Mouche é um pedido pessoal do técnico Ricardo Gareca, que já tem o zagueiro Fernando Tobio praticamente certo e ainda busca mais nomes para reforçar o elenco alviverde. A contratação do próprio Pratto ainda não foi descartada, mas com a chegada do novo atacante, as prioridades alviverdes devem agora serem outras.

O negócio giraria em torno de R$ 9 milhões de reais por 70% dos direitos do argentino, que defende atualmente o Kayserispor, da Turquia. Para conseguir esse dinheiro, o Palmeiras contou com a ajuda de investidores, que seram os donos do jogador. O atacante de 26 anos está na Europa desde 2012, quando deixou o Boca Juniors, clube onde se destacou e marcou diversos gols em seis anos defendendo o popular clube argentino.