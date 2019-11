Palmeiras anuncia Fernando Tobio, ex-Vélez Sarsfield

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta feira (26) a contratação do zagueiro Fernando Tobio, do Vélez Sarsfield (ARG), a pedido do treinador Ricardo Gareca. O jogador terá seu vínculo encerrado com o clube portenho no dia 30 de junho, logo, a contratação não teve custos para os cofres alviverdes. Tobio, 24 anos, assina com um contrato até 2019, vigente a partir do dia 1° de julho.

Depois de perder Henrique no começo do ano, que foi para a Itália defender o Napoli, o Verdão não tinha contratado nenhum zagueiro, e Lúcio e Wellington formaram a dupla de zaga no primeiro semestre. Ex-pupilo de Gareca no Vélez, Tobio se disse feliz de ter assinado com um grande clube brasileiro e prometeu empenho defendendo a camisa alviverde.

“Este é um momento que eu estava esperando havia muito tempo. O Palmeiras é um grande clube, um dos mais importantes do Brasil, e estou muito contente por estar aqui. Fiz mais de 100 jogos defendendo o Vélez e agora é uma grande emoção vestir essa camisa. Espero estar às ordens do treinador o quanto antes”, afirmou o novo reforço, que ao lado do treinador alviverde conquistou dois Torneios Clausura, um Torneio Apertura, um Campeonato Argentino e uma Supercopa Argentina.

“A verdade é que ele estar aqui me influenciou bastante. Trabalhei com Gareca no Vélez e fiquei muito feliz quando disse que estava interessado em mim para o Palmeiras. É um treinador muito capaz e é um grande orgulho poder trabalhar novamente com ele”, disse o jogador. Tobio será o sétimo zagueiro do elenco alviverde e, agora, argentino irá brigar por posição com Lúcio, Wellington, Victorino, Tiago Alves, Thiago Martins e Gabriel Dias – este último jovem jogador da base.

“Sou um defensor forte e me destaco por ter boa técnica, mas o mais importante é entrar em campo para correr, lutar muito e sempre tentar acertar o melhor”, afirmou o defensor. “Estou bem fisicamente e espero estar à disposição do técnico já para o primeiro jogo da volta do Campeonato Brasileiro”, concluiu o zagueiro.

Com a paralização para a Copa do Mundo 2014, o Brasileirão só volta no meio do próximo mês (julho), e o Palmeiras enfrenta logo de cara o arquirival Santos, na Vila Belmiro. O jogo marcará a estréia oficial de Gareca no comando do Verdão, já que o treinador apenas observou das bancadas desde que assumiu o clube.