Fora da Copa, Neymar manda recado aos torcedores: "Meu sonho não acabou"

A notícia de que o atacante Neymar está fora da Copa do Mundo gerou grande comoção em torcedores brasileiros e personalidades do futebol. A fratura de uma vértebra, em decorrência de uma joelhada do colombiano Zúñiga, fará com que o brasileiro fique de quatro a seis semanas em recuperação. Neste sábado (5), o jogador gravou um vídeo, ainda na Granja Comary, agradecendo o apoio e ressaltando sua esperança no título da Seleção.

Cerca de 40 minutos após a vitória contra a Colômbia, que garantiu o Brasil nas semifinais do mundial, foi confirmada a informação de que o jogador desfalcaria a Seleção na partida contra a Alemanha e também de uma eventual final. Imediatamente, as redes sociais foram tomadas de mensagens de apoio ao craque. O colombiano Zúñiga foi alvo de críticas e até ofensas por parte da torcida brasileira.

"Momento difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando na minha cabeça e no meu coração. Só quero dizer que vou voltar o mais rápido possível. Quando menos esperarem. Queria agradecer todo apoio, todo carinho que tiveram por mim, pelas mensagens", disse o jogador.

Com os olhos marejados, o jogador foi enfático ao dizer que acredita que o time de Luiz Felipe Scolari pode trazer o título. "Queria dizer que o meu sonho não acabou. Foi interrompido por uma jogada, mas ele continua. Tenho certeza que os meus companheiros vão fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão", afirmou o camisa 10.

Autor de quatro gols nos cinco jogos dessa Copa, Neymar fez uma grande primeira fase, mas, nos jogos eliminatórios contra Chile e Colômbia, esteve longe de ser o jogador que a torcida esperava. Mesmo assim, era o principal pilar da seleção brasileira. "Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo. Mas desta vez não vai dar. Tenho certeza que ele vão vencer essa e vão ser campeões. E eu vou ser junto, vou estar com eles. E nós brasileiros vamos estar comemorando tudo isso", completou o jogador do Barcelona.

Sem Neymar, o Brasil enfrenta a Alemanha, nessa terça-feira (8), em Belo Horizonte.

Confira o vídeo: