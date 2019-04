Kleber Gladiador marca e Vasco vence Guarani em jogo-treino

Visando o retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Vasco realizou um jogo-treino contra o Guarani, na tarde dessa quinta-feira (10), em Atibaia-SP. O Gigante da Colina venceu o confronto por 2 a 1 - o atacante Kléber e o lateral-direito André Rocha marcaram para o clube do Rio de Janeiro. Os gols do duelo foram anotados na primeira etapa, quando o Cruzmaltino estava com os titulares em campo.

O time que começou a atividade é o mesmo que deverá começar a partida de terça-feira (15), pelo Brasileirão da segunda divisão. O técnico Adílson Batista armou a equipe com: Martín Silva; André Rocha, Luan, Rodrigo e Diego Renan; Guiñazú, Pedro Ken, Fabrício e Dakson; Thalles e Kléber Gladiador. O meia Douglas não iniciou o jogo-treino porque está suspenso e não estará a disposição do comandante no retorno da Série B. Na segunda parte da atividade, os reservas atuaram e Douglas ainda desperdiçou um pênalti sofrido por Lucas Crispim.

Pelo lado do Bugre, esse foi o quinto jogo em sequência em preparação ao retorno da Série C do Brasileirão. Essa foi a segunda derrota durante esse período. Recentemente, o time paulista perdeu para o Bragantino, mas venceu o Palmeiras, o Paulínia e o Criciúma.

O jogo-treino diante do Guarani foi o segundo do Vasco dentro da intertemporada. Na última semana, a equipe enfrentou o Atibaia, uma equipe local de onde estão sendo realizadas as atividades. A partida terminou em vitória carioca por 3 a 1, com direito a gol do estreante Kleber Gladiador, que voltou a marcar hoje.

Comandado por Adílson Batista, o Vasco volta a campo na próxima terça-feira (15) contra o Santa Cruz, às 21h50, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Time da Colina é apenas 10º colocado com 14 pontos somados. Ainda cumprindo punição devido a briga entre torcidas organizadas na última rodada do último Brasileirão, a diretoria Cruzmaltina levou a partida para a Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto marcará a estreia de Kleber Gladiador, novo reforço do Vasco da Gama, de forma oficial.