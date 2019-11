No último treino em Atibaia, Adílson joga marcando Dakson, que será titular contra o Santa Cruz

Com a participação efetiva de Adílson Batista, o Vasco encerrou sua passagem de nove dias por Atibaia, no interior de São Paulo, com um treino tático, na manhã deste sábado (12). O treinador armou a equipe titular mais uma vez e trabalhou apenas jogadas ofensivas. Fabrício e Kleber foram poupados da atividade e deram lugar a Aranda e Edmílson, respectivamente.

Para dificuldar a vida de Dakson, que na ausência de Douglas - o meia está suspenso e não estará a disposição do comandante no retorno da Série B - será o armador contra o Santa Cruz, o ex-zagueiro Adílson virou uma sombra do jogador na posição de volante, sem dar espaços quando recebia a bola. O auxiliar Jorge Luis também fez papel semelhante, só que na pressão da saída de bola.

Rodrigo, com lesão no joelho e que saiu de campo com dores no jogo-treino contra o Guarani na quinta-feira (10), é dúvida para a partida, e foi substituído por Douglas Silva, ao lado de Luan.

Com o andamento da movimentação, que durou cerca de meia hora, Lucas Crispim assumiu a vaga de Thalles. Os reservas não estavam completos e se limitavam a evitar os ataques rivais. Mais tarde, houve treinamento de cruzamentos dos dois lados, em que Adílson não deixou de orientar e até tentar defender, incomodando os jogadores de frente. No fim, muitas cobranças de pênaltis e faltas, enquanto, do outro lado, a garotada aprimorava a pontaria.

No início da tarde deste sábado, a delegação retorna para o Rio de Janeiro, onde treina em São Januário na manhã de domingo (13) e segunda-feira (14). O estádio está cedido à Fifa até este sábado, quando Argentina e Alemanha estarão lá para os últimos ajustes antes da final da Copa do Mundo. Os alemães estarão no campo do Cruzmaltino às 15h, enquanto os sul-americanos treinarão às 18h15.

O Vasco irá encarar o Santa Cruz, pela 11ª rodada da Série B, na terça-feira (15), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida marcará a estreia de Kleber Gladiador, que chegou ao Vasco em junho.

No último treino antes da decisão, em São Januário, os finalistas da Copa do Mundo receberão homenagens da diretoria do Vasco. O presidente Roberto Dinamite, acompanhado do vice-presidente Antônio Peralta, vai entregar camisas personalizadas para o técnico Joachim Löw e algumas das principais estrelas, como o goleiro Manuel Neuer e o artilheiro de todas as Copas, Miroslav Klose.

Antes das oitavas de final, Colômbia e Uruguai usaram as dependências do clube. O Equador também treinou em São Januário e, na ocasião, o técnico Reinaldo Rueda e o meia Antonio Valencia foram presenteados.

A seleção portuguesa, que não veio ao Rio de Janeiro, foi homenageada com uma camisa especial e todos os membros da delegação receberam um kit no hotel.