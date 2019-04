Mesmo goleando na última partida, Adílson Batista articula mudanças na equipe do Vasco

O velho ditado popular 'em time que está ganhando não se mexe' não será seguido pela comissão técnica do Vasco. Jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá, a equipe conseguiu um placar elástico de 4 a 1 diante do Santa Cruz, na última terça-feira (15). Entretanto, o técnico Adílson Batista já articula substituições no time que enfrentará o América-RN no próximo sábado (19), em São Januário.

A primeira mudança deve acontecer na lateral-direita. André Rocha, cujo foi titular contra o Tricolor Pernambucano, participou da partida por cerca de 20 minutos e teve uma atuação muito abaixo do esperado. O técnico cruzmaltino foi ousado e o substituiu logo no inicio da partida pelo estreante Carlos Cesar. O reserva conseguiu aparecer algumas vezes no ataque com perigo e ainda sofreu um pênalti que foi covertido por Kleber Gladiador. Jogando pela primeira vez com a camisa do Vasco, ele foi bem e deve assumir a titularidade na partida do fim de semana. Provável titular, Carlos Cesar comentou sua estreia.

"Acho que começamos a partida um pouco sonolento. Tomamos um gol e eu tive a oportunidade de entrar. Quando a chance aparece, a gente espera corresponder. Foi isso que fiz, ouvi o que o Adilson me passou e procurei ajudar. Gosto de ter liberdade para atacar, cortar para o meio, como no lance do pênalti, chegar na linha de fundo. Acho que fiz uma boa partida e, felizmente, saímos vitoriosos", concluiu.

A outra substituição acontecerá no meio-campo. Retornando de suspensão, Douglas voltará aos onze que iniciam o confronto contra o time de Natal. Quem perderá a posição será Dakson, que iniciou jogando na última partida e não fez grande atuação. O jogador foi substituido ainda no inicio da segunda etapa pelo garoto Lucas Crispim, que teve uma participação mais empolgante para o torcedor.

No ataque não haverá mudanças para o duelo seguinte. O recém-contratado Kléber começará jogando mais uma vez ao lado de Thalles. A disputa por posições anima o Gladiador.

"Na temporada passada, o Vasco não tinha um time tão bom quanto o desse ano. Se a equipe deste ano estivesse na Série A, dificilmente brigaria pelo rebaixamento. Somos muito fortes, com bons atletas em todas as posições. Agora temos que entrosar, pegar ritmo de jogo, pois tenho certeza que teremos um restante de temporada excelente", disse.

A partida contra o América-RN, no sábado (19), marcará o reencontro com a torcida vascaína. Será a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro da Série B que os jogadores cruzmaltinos atuarão em São Januário com a presença do torcedor. A partida será válida pela 12ª rodada e está marcada para às 16h20.