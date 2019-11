Com saudade da Colina, Adílson e jogadores convocam torcedores para o próximo confronto

Nesse sábado (19), o Vasco recebe o América-RN em São Januário, às 16h20, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto marcará o reencontro entre torcedores e time, que atuarão juntos na Colina Histórica pela primeira vez nesse campeonato. A expectativa é de um bom público para o duelo, que pode deixar os cariocas bem próximos do G-4.

A equipe cruzmaltina cumpriu seis jogos de punições, devido à briga que aconteceu na última rodada do Brasileirão 2013, em Joinville. O time realizou três partidas à 100 km de distância do Rio de Janeiro e outras três em casa, mas com portões fechados. Na próxima rodada, São Januário estará apto a receber torcedores e o elenco de jogadores convocam os vascaínos para que o Caldeirão fique cheio.

A convocação começou com o site oficial do clube, que divulgou uma imagem fazendo contagem regressiva para o encontro entre torcida e time em São Januário. Em seguida, a campanha chegou nos jogadores. O primeiro a falar sobre o assunto e chamar o torcedor foi o volante Fabrício.

"A gente não via a hora disso acontecer (jogar com público na Colina), o grande forte do Vasco é jogar em casa com sua torcida apoiando o tempo todo. A gente espera que eles compareçam porque estamos sentido muita a falta deles", concluiu o volante.

Outro que deu aderiu a campanha foi Kléber, recém contratado. O atacante espera que São Januário encha no sábado (19).

"Nosso torcedor está com saudade de ver o time em casa de novo. Em São Januário faz tempo que não tem jogo, faz tempo que o nosso time não joga lá, vai ser um jogo importante, a gente espera que o torcedor compareça em um bom número para que a vitória nos coloque próximo ao G-4", disse o Gladiador.

Provável titular na próxima partida, Carlos Cesar fala do ambiente do grupo vascaíno e da importância dos torcedores comparecerem no confronto com o América-RN.

"Quando eu cheguei aqui, o ambiente já era bom. Isso mostra que o grupo acredita nos jogadores que tem. Os resultados não estavam vindo, e isso causa um desgaste. Mas nós continuamos motivados e focados. Acredito que uma vitória sábado, com o apoio da torcida, seja muito importante. As coisas podem evoluir. Se conseguirmos manter esse padrão de jogo, esse alto nível de competitividade, vamos longe", afirmou o lateral.

Ex-jogador, Pedrinho gravou um vídeo direcionado aos cruzmaltinos. Na filmagem, o ex-atleta afirma está com saudades dos torcedores e lembrou o quanto a torcida foi importante na época que era jogador. O ídolo lembrou as partidas que o clube teve que realizar com portões fechados e fez um discurso motivador para que os vascaínos compareçam ao estádio.

"Agora gente tem oportunidade de voltar à nossa casa. Vamos encher o Caldeirão no sábado, vamos fazer de São Januário a nossa casa, como sempre foi. O torcedor do Vasco sempre foi a maior força e a maior potência do nosso clube. O nosso patrimônio são vocês, torcedores. Eu faço parte desse grupo, vamos lá apoiar porque nós vamos subir e tudo começa sábado", encerrou Pedrinho.

O zagueiro Rodrigo, que ficou fora da partida contra o Santa Cruz devido à uma contusão, seguiu o depoimento dos companheiros e foi além. O Xerife, como é conhecido entre os torcedores, afirmou que essa parceria entre time e torcida pode ajudar na Copa do Brasil também.

"A torcida do Vasco sempre apoiou o time quando teve essa possibilidade e tenho a certeza de que vamos ganhar muito com a presença dela no jogo deste sábado, no restante da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O torcedor percebe quando os jogadores estão se empenhando e têm condições de honrar a sua equipe. Portanto, tenho convicção do sucesso desta parceria", disse o defensor.

Por fim, o comandante da equipe também fez sua chamada. O técnico Adílson Batista espera contar com a torcida para que o time embale de vez na competição.

"Gostaria de contar com o apoio de vocês. Estamos sentindo a falta de vocês, foram três meses de ausência. Então, chegou a hora da retomada e conto com a vinda de vocês. Os jogadores precisam de vocês, vamos juntos para que o Vasco consiga o objetivo de subir", encerrou Adílson.

Os ingressos já estão sendo comercializados e a procura ainda não é alta. Entretanto, a expectativa é que São Januário receba um bom público no sábado (19) para a partida entre Vasco e América-RN.