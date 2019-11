Visando colar no G-4, Atlético-PR reencontra Criciúma, na Arena da Baixada

Neste domingo (20), o Atlético-PR volta a campo para enfrentar o Criciúma, em Curitiba, às 18h30, sendo a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e será o primeiro jogo oficial da equipe atleticana na nova Arena da Baixada, após a reformulação do estádio para receber a Copa do Mundo.

Apesar do grande momento do retorno da equipe rubro-negra ao Estádio Joaquim Américo, o duelo será disputado com portões fechados, visto que ainda devem ser cumpridos os jogos sem torcida, punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelo ocorrido no jogo entre atleticanos e vascaínos, na última rodada do Campeonato Brasileiro 2013, em Joinville. Este será apenas o primeiro jogo de punição, sendo quatro jogos no total em que a equipe atleticana terá que jogar sem a presença de seu torcedor.

Vindo de uma importante vitória fora de casa em cima do Flamengo na ultima quarta-feira (16), o Furacão soma 16 pontos, à apenas um ponto do Sport Club Recife, 5º colocado, ocupando a 8ª colocação na tabela e vem de uma invencibilidade de seis jogos, sendo que três destes foram vitórias e três empates.

Em caso de vitória, o rubro-negro paranaense ainda dependerá dos resultados entre Goiás (10º) e Sport (5º), Internacional (9º) e Flamengo (20º), Fluminense (7º) e Santos (6º), e, caso os três resultados destas partidas forem empate, o Atlético-PR alcançará a 5ª posição. Já o Criciúma vem de uma vitória sobre a equipe do Fluminense e está ocupando atualmente a 14ª posição na tabela, com apenas 11 pontos conquistados. Sendo assim, somente a vitória interessa.

O Atlético conta com o retorno de dois jogadores muito importantes, sendo estes o lateral Natanael e o volante Deivid. Mas, o confronto marca também o reencontro entre Atlético-PR e Paulo Baier que, aliás, é o grande nome do Criciúma na temporada. O meia tem se destacado em cobranças de bola parada, que é forte característica de jogo dele, e atualmente tem três gols computados em seu rol.

Com retorno à Arena da Baixada e com o elenco completo, Atlético-PR deverá ser ofensivo

Vindo de uma vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, o Atlético-PR terá o elenco quase completo para montar um esquema de jogo diferenciado. Para o jogo diante do Criciúma, o técnico Doriva deverá apostar no esquema de jogo 4-4-2, com Marcos Guilherme avançando mais e auxiliando os atacantes Ederson e Douglas Coutinho. Ainda, poderá contar com o retorno de dois jogadores titulares e de características fortes na defesa e ataque. O lateral Natanael retorna a sua posição, no lugar de Lucas Olaza, e assim como ele, o volante Deivid retorna no lugar de Derley. Antes da parada para a Copa do Mundo, ambos os jogadores foram suspensos por cartões.

Com o retorno de Natanael, podem surgir boas jogadas pelas duas laterais, o que facilitará a chegada da bola nos pés de Douglas Coutinho. Ainda, o retorno de Deivid dará mais movimentação de jogo pelo meio-campo, melhorando a qualidade de passe e ajudará a manter a posse de bola. O volante ainda poderá entrar com uma postura de “contensão”, visto que terá a sua frente ninguém menos que seu antigo parceiro de campo, o meia Paulo Baier.

Mas a aposta real da equipe é mostrar entrosamento e a força coletiva, sem destacar somente um jogador. Atualmente, o elenco do Furacão possui uma boa defesa com jovens talentos, como Leo Pereira, que integra também a Seleção Brasileira Sub-20. Além dele, tem laterais de qualidade que não só os titulares, mas também os integrantes do banco de reservas.

Nesta partida, as dúvidas estão na escalação ou não de Marcelo à equipe principal. Muito cotado para integrar outras equipes neste campeonato, o atacante atleticano e grande destaque da equipe na ultima temporada segue em negociações com Corinthians e outros clubes. Caso o atleta entre em campo, fará a sua sexta partida vestindo a camisa rubro-negra e não poderá ser negociado com uma equipe da Série A, segundo o regulamento. Ainda, o atacante Dellatorre não deve retornar ao elenco ainda nesta partida, visto ainda faltam alguns documentos para concretizar o seu retorno ao Atlético.

Desfalcado e com Paulo Baier, o Criciúma busca a segunda vitória seguida no campeonato

Vindo de uma vitoria apertada por 3 a 2 contra o Fluminense, dentro de casa, o Criciúma vai à Curitiba em busca da segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro e, caso alcance a vitória, poderá subir duas posições na tabela, ficando em 12º lugar.

Para o Criciúma só a vitória interessa. Para esta partida, o técnico Wagner Lopes não poderá contar com o goleiro Luis, que está no departamento médico, após sentir dores na panturrilha esquerda no final da ultima partida. Com isto, o provável substituto será o goleiro Bruno.

Ainda para esta partida contra o Atlético-PR, o lateral-direito Eduardo e o zagueiro Escudero estão suspensos por levar o terceiro cartão amarelo. Com a saída do lateral, o provável substituto será Maicon e, no lugar do zagueiro, Wagner promoverá a entrada de Ronaldo Alvez.

Ainda, o volante Rodrigo Souza poderá retornar a equipe após cumprir suspensão, e sendo assim, Rafael Costa volta a integrar o banco de reservas. Caso opte pela entrada de Rodrigo à equipe, a postura inicial será mais defensiva e poderá trazer prejuizos ao Tigre. Contudo, com a entrada de Rafael como titular, poderá pressionar mais a equipe atleticana e terá alí um jogador de auxilio à Baier. Sendo assim, a tendencia é que jogadas de ataque surjam com mais frequencia e o perigo à meta de Weverton.

Para esta partida, ainda, o grande destaque é Paulo Baier, autor de três gols e ex-jogador do Atlético, poderá dar muito trabalho ao volante Deivid. Mas no caso de Baier, a aposta maior está nas jogadas de bola parada, ainda que tenha um diferencial de passes praticamente perfeitos e bom controle de jogo.

Outra provável novidade para esta partida está na chegada do atacante Michael para integrar a equipe do Tigre. O garoto veio do Fluminense e espera estrear neste domingo.

"A expectativa é grande de estrear pelo Criciúma. Independente se é com torcida ou não, a gente vai forte em busca da vitória. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho e sair com os três pontos de lá", comentou o jovem atacante.