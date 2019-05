Para jogadores do Figueirense, marcação forte e expulsão causaram a derrota

O Figueirense sofreu sua quarta derrota em cinco jogos disputados no Orlando Scarpelli. Desta vez o algoz foi o Grêmio, que venceu por 1 a 0 com um gol aos três minutos de jogo. Os cerca de sete mil torcedores que acompanharam a partida gritaram para o Grêmio e vaiaram a equipe catarinense em certos momentos do jogo. Paulo Roberto e Everaldo não escondem a decepção pelo resultado, que faz com que o Furacão continue na zona de rebaixamento. Para os atletas, a marcação pesada da equipe gremista e a expulsão de Thiago Heleno determinaram o resultado.

Paulo Roberto elogiou a marcação pesada da equipe gaúcha e citou avanços no Figueirense em relação ao início do Campeonato Brasileiro. "A gente viu ao longo da semana, e sabia que ia ser difícil passar pela marcação. A gente não conseguiu o resultado, mas vamos continuar lutando. Conseguimos uma ascendência muito boa na equipe. Vamos continuar trabalhando para melhorar cada dia mais", disse à rádio CBN/Diário ao deixar o gramado.

Everaldo, ex-jogador do Grêmio, acredita que a expulsão de Thiago Heleno mudou a partida. O zagueiro alvinegro foi expulso após tentar chutar o gremista Alan Ruiz. "Não conseguimos o resultado, até porque na maior parte do segundo tempo jogamos com um jogador a menos. Não dá para lamentar. Agora é trabalhar, para no próximo jogo, que é Copa do Brasil, reverter a situação e conquistar a classificação", avaliou.

Para Pablo, reestreia diante do torcedor teve gosto amargo

O atacante Pablo foi contratado na intertemporada junto ao Atlético-PR, após uma passagem pelo Real Madrid B (ESP) e fez sua reestreia no Orlando Scarpelli contra o Grêmio. Após disputar a Série A em casa pela primeira vez defendendo as cores do Figueirense, o atacante revelou a tristeza pela derrota.

"Triste de a minha reestreia em casa ter vindo com essa derrota. O nosso time foi muito guerreiro, nós estavamos bem na partida. Não conseguimos a vitória, mas na semana que vem temos que vencer de qualquer maneira aqui dentro, pela Copa do Brasil", afirmou. Pablo ainda citou a expulsão do companheiro Thiago Heleno. Afirmou não ter visto o lance com clareza, mas ainda assim diz ter certeza de que não houve má intenção do zagueiro.