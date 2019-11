Na volta à Arena da Baixada, Atlético PR vence o Criciúma

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense entrou em campo para enfrentar o Criciúma, neste domingo (20), em Curitiba, na Arena da Baixada. A partida ficou marcada com o retorno do time atleticano ao estádio após a reformulação para a Copa do Mundo e ainda pela grande vitória dos donos da casa por 2 a 0, com gols de Marcelo e Douglas Coutinho.

O reencontro com a Arena da Baixada deixou um certo vazio ao torcedor e equipe. O Atlético-PR cumpriu a suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Despotiva – STJD - e jogou de portões fechados em seu primeiro jogo oficial no novo estádio. A punição foi dada após a briga entre os torcedores vascaínos e atleticanos na ultima rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, e, alem deste jogo contra o Criciúma, o Atlético joga sem seu torcedor presente contra Fluminense, Botafogo e Bahia.

Com a vitória, o Atlético-PR entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos em 11 jogos, o clube paranaense ocupa a 4º colocação, 6 pontos atrás do líder Cruzeiro. Já o Criciuma continua brigando para escapar de lá de baixo. A equipe está na 14º colocação, com 11 pontos, 2 à frente do primeiro da zona de rebaixamento, o Bahia.

Agora, na próxima rodada, o Atlético-PR enfrenta o Fluminense, também em Curitiba, domingo (27) ,às 16h. Já o Criciúma encara o Vitória, no Estádio Heriberto Hulse, sábado (26), às 18h30.

Criciúma pressiona, mas o primeiro tempo termina em 0 a 0

O técnico atleticano Doriva montou um esquema tático em 4-3-3, escalando o atacante Marcelo Cirino, juntamente com Douglas Coutinho e Éderson. Éderson mais à frente, fixo. Já o Criciúma apostou no tradicional 4-4-2, com apenas dois atacantes, e neste esquema, Bruno Lopes e Paulo Baier marcavam a saída de bola.

O primeiro tempo começou com uma forte pressão do Criciúma, que antes do primeiro minuto tentava engatar um contra-ataque com Bruno Lopes, mas este acabou passando pelo goleiro Weverton e saiu do gramado com bola e tudo. O Criciúma tentava crescer, tentando manter a boa posse de bola. Em seguida, o Atlético começou a partida tentando encontrar espaço na marcação forte feita pelo Tigre, mas ainda assim, teve certa dificuldade de encaixar as jogadas.

O atacante Bruno Lopes tentou pressionar novamente, quando entrou na área e cortou para dentro, mas bateu por cima da meta atleticana. Antes, no entanto, o desvio na zaga aconteceu. Na cobrança de escanteio, o meia Paulo Baier bateu, mas a defesa rubro-negra afastou e Bruno Lopes tentou finalizar de longe, com boa defesa de Weverton.

Após a nova cobrança de escanteio de Baier, a bola ficou nos pés do time paranaense que tentou contra-ataque com Natanael, que conseguiu colocar a bola no seu campo de ataque, mas a defesa do Criciúma logo tratou de afastar o perigo. Até o momento, a posse de bola do Criciúma era maior, além de marcar bem, fechando a saída de bola do Furacão. A melhor oportunidade do rubro-negro apareceu quando, após cruzamento do lado direito do campo de ataque, tentando encontrar Éderson, a zaga do tigre afastou com dificuldade. Em seguida, Marcos Guilherme tentou pressionar forte, e Marcelo carimbou o zagueiro do tigre.

O Atlético buscava ainda encontrar espaços na marcação do Criciúma. A equipe paranaense tentava pressionar principalmente pelas laterais, com Sueliton. Uma boa oportunidade surgiu quando o lateral cruzou no segundo pau para Marcelo, mas a bola passou por ele, que não conseguiu alcançar. Ainda pelas laterais, Natanael levantou a bola na área e Marcelo, novamente, tentou de cabeça, mas sem sucesso.

Apesar de ter terminado mais presente no ataque, o Atlético-PR não conseguiu o gol, terminando os primeiros 45 minutos no empate. O time de Santa Catarina saiu contente com o empate conquistado na primeira etapa, apesar de ter conseguido chegar bem ao ataque.

Melhor no segundo tempo, Atlético faz com Doutinho e Marcelo

O segundo tempo começou sem nenhuma mudança nas duas equipes e com o Criciúma tentando tocar a bola no campo de ataque, mas a defesa atleticana estava bem postada e tirou o perigo. O Atlético pressionava. Éderson bateu falta frontal direto para o gol, botou no canto esquerdo do goleiro e o arqueiro do tigre pegou firme.

Logo em seguida, os atacantes Marcelo e Douglas Coutinho fizeram boa jogada, terminando com o cabeceio do atacante no cantinho, abrindo o placar para os paranenses. O Tigre jogava fechado e tentava pressionar. Em cobrança de escanteio, Paulo Baier cruzou e a defesa atleticana afastou mal. Fora da área, João Vitor apareceu, tentou bater direto para o gol, mas a bola bateu nas costas do lateral Sueliton.

O Atlético, mesmo assim, pressionava forte e Sueliton cruzou com perfeição da direita para o centro da área para o atacante Coutinho, que tentou de cabeça, mas Bruno defendeu e, no rebote, Coutinho, de novo, chutou, agora sim, para fazer o segundo gol do Atlético. Com o tento, Coutinho assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro.

Após levar o gol, a primeira substituição na equipe do Criciúma aconteceu. Saiu o volante Rodrigo Souza para a entrada do estreante e atacante Michael. Desta forma, o Criciúma passou a jogar mais aberto. O Tigre tentava chegar com Paulo Baier que bateu fechado e direto para o gol, mas a bola explodiu no poste e ficou nas mãos do goleiro Weverton. Em seguida, Silvinho conseguiu finalizar dentro da área atleticana, mas a bola bateu na defesa e saiu.

A equipe atleticana aproveitou a posse de bola e a vantagem para trabalhar bem as jogadas, pressionando e apostando nos erros do tigre. Com um jogo melhor do furacão, o técnico Wagner Lopes substituiu dois, tirando o atacante Silvinho para a entrada de Maurinho, e o meia Paulo Baier saiu para a entrada de Rafael Costa.

A primeira substituição também aconteceu no Atlético: o atacante Éderson saiu para a entrada de João Paulo. Apesar de o volante entrar, a tendência era manter a ofensividade do time e melhorar a qualidade de passe pelo meio campo. O time paranaense ainda pressionava mais, tendo a posse de bola e o controle do jogo. Com isso, foi só administrar e vencer a partida.