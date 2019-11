Rodrigo Caetano afirma que Montoya não deve sair do Vasco

O colombiano Montoya esteve perto de ser finalmente emprestado pelo Vasco. No início da semana, o diretor de futebol Rodrigo Caetano chegou a dizer que a tendência era de acertar a saída do jogador, que despertou o interesse do Vitória de Guimarães, de Portugal.

"Existe o interesse deles e estamos avaliando. A tendência é que ele seja emprestado, mas ainda não está confirmado", disse o dirigente.

A transação seria o empréstimo de Montoya por um ano - até o meio de 2015 -, mas a negociação não avançou. Embora o dirigente vascaíno não entre em detalhes da possível transferência, um empréstimo sem custos inibiu o clube carioca de liberar o jogador, que deve mesmo permanecer em São Januário.



Com ajuda de investidores, a diretoria pagou cerca de R$ 3 milhões no ano passado para contratar o jogador. Por isso, não há interesse de liberá-lo caso não haja uma proposta que agrade os cofres do clube. Havia expectativa de uma oferta de outra agremiação europeia e até dos Emirados Arábes, mas também não houve avanços nas conversas.



"Ainda estamos avaliando, mas há uma grande possibilidade de não liberar. A tendência é de não aceitar. Havia dito antes que não era nosso interesse perder jogadores do nosso elenco, a não ser que houvesse uma proposta irrecusável, o que não aconteceu", disse Rodrigo Caetano.



Contratado em junho de 2013 - mas estreou apenas em agosto por conta da demorada regularização de documentos de transferência do ex-clube, All Boys -, após se destacar no futebol argentino, Montoya nunca conseguiu repetir com a camisa vascaína as boas atuações. Faltou também uma sequência de jogos ao colombiano. Recentemente, perdeu ainda mais espaço com a chegada de reforços para o setor ofensivo como Kléber, Rafael Silva, Lucas Crispim e Guilherme Biteco. Em um ano defendendo o Vasco, o jogador disputou 27 partidas e marcou três gols (dois no Campeonato Carioca e um na Série B).



No início da semana, o colombiano parecia viver a expectativa de deixar o clube. Ele treinou separado do grupo, atrás do gol, com outros jogadores que não vêm sendo utilizados e conversou por um tempo com Dakson e a psicóloga do Vasco, Maria Helena. Mas, por enquanto, ele deve mesmo permanecer em São Januário. O jogador, através de sua página de Facebook, demonstrou vontade de permanecer no Cruzmaltino, em uma postagem que fez nesta quarta-feira (24).