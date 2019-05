Alan Kardec revela expectativa de poder jogar ao lado de Ganso e Kaká

Na tarde desta quinta-feira (24), após finalizar as atividades no gramado, o atacante Alan Kardec concedeu uma entrevista coletiva no CT da Barra Funda. O atacante do Tricolor não escondeu sua ansiedade para poder atuar ao lado dos meias Paulo Henrique Ganso e Kaká, onde treinaram juntos no time titular pela primeira vez. O camisa 14 declarou que não ver a hora da bola rolar para realizar um sonho.

"Com certeza é o sonho de todo o atacante ter dois jogadores desse nível para nos municiar na frente. Para todos nós brasileiros, o Kaká é um ídolo, e é um sonho de todos poderem atuar ao lado dele, assim como já está sendo jogar com o Ganso. São jogadores de extrema qualidade", declarou.

A provável equipe que entrará em campo no próximo domingo (27), contra o Goiás, ainda não treinou junta, mas para o atacante isso não será problema, pois o plantel são-paulino tem jogadores qualificados e experientes.

"Com as capacidades técnicas que temos e a inteligência, não tem que ficar pedindo muito tempo pra entrosar. O futebol está muito dinâmico, e você tem que assimilar o mais rápido possível o que for pedido. Quando se tem jogadores como Kaká, a equipe ganha em experiência e inteligência", disse Kardec.

Alan Kardec ainda revelou que não teria problema caso precise dividir as jogadas de criações no meio de campo com Ganso.

"Jogando todos juntos, acho que podemos até dividir um pouco a responsabilidade da criação das jogadas. O Ganso vem sendo nosso principal armador até a chegada do Kaká, e acho que os dois agora vão dividir essa função, mas podemos dar uma força fazendo a leitura de casa jogo", finalizou.