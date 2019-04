Palmeiras vence Fiorentina e conquista troféu Julinho Botelho

O Palmeiras recebeu nesta quarta-feira (30), no Pacaembu, os italianos da Fiorentina e conquistou a vitória por 2 a 1, com gols de Vitor Luís e Leandro, pelo lado da Viola, Rossi descontou com um belo gol.

O amistoso faz parte da comemoração do centenário do Verdão e deu um ponto a América na Copa EuroAmericana, torneio amistoso onde equipes da UEFA cruzam o oceano para enfrentar times de todo o nosso continente. Com o triunfo alviverde, os americanos estão igual aos europeus, ambos com 4 vitórias. Além disso, a diretoria do Palmeiras aproveitou para homenagear o craque Julinho Botelho que defendeu ambos os clubes nas décadas de 50 e 60.

Aproveitando o clima de amistoso, Ricardo Gareca e Vicenzo Montella deram folga para vários jogadores. Enquanto o argentino resolveu testar algumas peças, o italiano usou o jogo para dar ritmo aos atletas, que estão em estágio de preparação para a temporada.

Com um primeiro tempo superior, o Palmeiras mostrou volume de jogo e boas trocas de passes, e um meio-campo mais constante com a entrada do novo reforço Agustin Allione, que buscou bastante a criação de jogadas e se aproveitou da velocidade. Depois de uma chance incrível disperdiçada por Boubacar, foi o Verdão que abriu o placar, num lindo chute de Vitor Luís, de fora da área na marca dos 13 minutos jogados. O gol deu ainda mais tranquilidade aos paulistas, que chegaram ao segundo tento com uma boa finalização de Leandro, aos 35 minutos.

Com a vantagem, coube ao Palmeiras administrar o jogo. Com várias mudanças para cada lado, novas caras foram a campo, inclusive Giuseppe Rossi, conhecido atacante da Viola. E foi dos pés dele que saiu o único gol italiano do jogo: numa boa jogada, o atacante se livrou da marcação e bateu com muita traquilidade no canto do goleiro.

Com o fim da partida, os 22 mil torcedores presentes comemoraram a boa vitória e o simbólico título. Agora as atenções se voltam para o Brasileirão, onde o alviverde enfrenta o Bahia. Já a Fiorentina vai até o Peru para encerrar sua participação na Copa EuroAmericana e enfrentar a Universitário. O jogo também vai decidir o continente vencedor da competição.

Confira todos os confrontos da competição:

20/07: Junior Barranquilla 0 x 1 Monaco

23/07: Atlético Nacional 2 x 4 Monaco

26/07: Estudiantes 0 x 1 Fiorentina

26/07: Alianza Lima 2 (9) x (8) 2 Valencia

27/07: San Jose Earthquakes 0 (3) x 0 (4) Atlético de Madrid

29/07: Universidad Católica 1 x 0 Valencia

30/07: América 0 (3) x (2) 0 Atlético de Madrid

30/07: Palmeiras 2 x 1 Fiorentina

02/08: Universitário x Fiorentina