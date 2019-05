Jogadores do São Paulo criticam desatenção em lances de bola parada

Jogando no Estádio do Morumbi, na noite deste sábado (2), o São Paulo recebeu a equipe do Criciúma e ficou no empate por 1 a 1. O Tricolor até saiu na frente do placar, mas novamente voltou a viver o pesadelo da bola parada, e sofreu o gol de empate.

Na saída do gramado, os jogadores comentaram a partida. O capitão são-paulino Rogério Ceni elogiou a partida da equipe e, principalmente o uruguaio Alvaro Pereira, mas lamentou o empate.

"Se acaba 1 a 0 todo mundo acabaria feliz. Eles fizeram um gol de rebote. Mas foi um jogo de muita luta e entrega, principalmente do Alvaro, que fez uma grande partida. Perdemos dois pontos que farão falta. Temos que trabalhar", disse Rogério Ceni.

Para o meia Paulo Henrique Ganso, o problema foi a falta de comunicação no lance do gol de empate. “Falta de atenção nos três jogos, sempre o problema é a bola parada. A gente treina, foi falta de comunicação”, disse Ganso.

O volante Souza estava revoltado após o apito final. O jogador ficou indignado com mais um gol de bola parada que a equipe tomou. "Nosso time treina, treina, treina e a bola pinga na pequena área e ninguém pega", esbravejou Souza.

O atacante Alan Kardec marcou o seu primeiro gol no Morumbi com a camisa do Tricolor. O jogador disse que a equipe criou oportunidades, mas ele ressaltou que os jogadores estão incomodamos com a seqüência sem vitorias. "Jogamos bem e criamos chances, mas não vencemos. Isso já está nos incomodando. O empate tem gosto de derrota", comentou Alan Kardec.

Na próxima rodada, o adversário é o Vitória, em partida realizada no Morumbi no próximo domingo (10).