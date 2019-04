Mouche marca seu primeiro gol pelo Palmeiras e ressalta boa atuação

Pablo Mouche marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras na vitória magra contra o Avaí nesta quinta-feira (7) no Pacaembu, pela Copa do Brasil. O Verdão, que já havia vencido a partida de ido por 2 a 0, podia até perder por um gol de diferença, mas saiu com o segundo triunfo da era Gareca, ambos em cima do time catarinense.

Autor do único gol da partida, o argentino Mouche não escondeu a felicidade de finalmente ter marcado um gol com a camisa do clube, mas também não esqueceu de elogiar atuação de seus companheiros.

“Estou muito contente, porque foi um belo gol que ajudou a equipe a vencer. Estou feliz pela atitude que a equipe teve no jogo”, afirmou o jogador.

“Faz um mês que chegamos, então estamos conhecendo os companheiros, técnico, é um processo de adaptação que tem de ser feito com tranquilidade. Estou aqui para ajudar o Palmeiras quando for preciso. Isso é o mais importante”, finalizou o argentino.

Mouche entrou em campo na segunda etapa, no lugar do cada vez mais contestado Leandro, que voltou a desperdiçar boas oportunidades e saiu vaiado pela torcida. O resultado levou o Palmeiras a para as oitavas de final da Copa do Brasil, e agora o Verdão aguarda o sorteio para descobrir seu adversário.