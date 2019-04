Adilson Batista cita falta de capricho contra o Icasa: "Poderíamos ter goleado"

Em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Icasa se enfrentaram nessa sexta-feira (22) e empataram em 1 a 1 no Romeirão. O resultado parecia tranquilo para os cariocas, que dominaram a maior parte do jogo, mas os donos da casa conseguiram empatar no fim do duelo. Com o placar definido, o Gigante da Colina não chegou à liderança da competição e já acumula dois tropeços seguidos. Em entrevista após o jogo, o técnico Adilson Batista lamentou o vacilo no fim do jogo e os dois pontos desperdiçados.

O treinador falou em falta de capricho para definir as jogadas e disse que a vitória poderia ter acontecido com certa facilidade: "Tivemos muitas oportunidades. Se tivéssemos escolhido melhor um companheiro, sairíamos com 3 a 0 no primeiro tempo", falou.

Adilson foi apontado por alguns torcedores como o culpado pelo empate, principalmente por causa das substituições feitas ao longo da partida. O comandante aproveitou a coletiva após o jogo para falar sobre os equema tático e explicar as alterações:

"Variamos em campo também por causa das mudanças táticas que eu precisei fazer. Eles (o Icasa) estavam ganhando as bolas pelo alto e eu resolvi mexer para que isso não voltasse a acontecer. O próprio Montoya estava bem em campo e nós precisamos susbtituí-lo porque ele sentiu. Então, junto às mudanças de postura do Icasa, que mudou o jeito de jogar também, nós acabamos oscilando. Porque o adversário também mexe e pode surpreender. Temos que estar preparados para isso. E foi o que tentei fazer", comentou.

O destaque positivo da partida ficou por conta do estreante Maxi Rodriguez, que agradou o treinador. Adilson não poupou elogios ao meia e já informou que achará uma vaga para o atleta ao lado de Douglas.

"O Maxi fez um ótimo jogo, mas a partir dos 70 minutos, começou a ficar adiantado e foi deixando um buraco no meio, e aí tive que fazer umas modificações para cobrir aquele setor. Na minha cabeça, o Maxi suportaria 70 minutos, mas ele foi até o final, com o rendimento que sabemos que é normal do atleta. Lembro dele entrando contra nós no ano passado, onde foi muito bem. Tem talento, potencial... A gente arruma um jeito. O importante é que qualifica o elenco", afirmou.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (26), em partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será o terceiro seguido no espaço de sete dias. O técnico Adilson Batista comentou sobre a maratona de jogos e o desgaste físico que a equipe demonstrou na segunda etapa do confronto contra o Icasa, e como pretende preparar o Cruzmaltino para o jogo contra o ABC.

"Isso é uma coisa que nos preocupa. São jogos seguidos e muitas viagens. Na terça, a gente já enfrenta o ABC, pela Copa do Brasil. Por isso, o nosso objetivo agora é recuperar os jogadores neste fim de semana", finalizou.