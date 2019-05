Luan acredita que jogo contra o Palmeiras é a principal chance para ganhar a titularidade no Atlético-MG

O atacante Luan se diz preparado para assumir a titularidade no próximo jogo, diante do Palmeiras nesta quinta-feira (04), pela Copa do Brasil. Contando com o apoio da torcida, o jogador prega que será uma partida difícil, apesar da crise vivida pelo adversário.

Por conta das ausências de Diego Tardelli, que serve à Seleção Brasileira, e Maicossuel, que segue lesionado, a chance de começar como titular deixa Luan esperançoso para se firmar no time principal, não importando em qual posição vai ser colocado. Desde a grave lesão que lhe tirou dos gramados em janeiro de 2014, atuou dez vezes nesta temporada, todas vindas do banco de reserva.

"Vai ser uma oportunidade e tanto para eu mostrar meu trabalho. Espero fazer gols e ajudar a equipe a sair com a vitória. Estou preparado para o que der e vier na quinta. Não importa que eu entre de volante, atacante ou meia, tenho a capacidade de fazer essas funções. Em qualquer posição, vou dar sempre o meu melhor e fazer meus gols para poder conquistar minha vaga de titular", disse o atacante em entrevista coletiva.

Luan acredita em dificuldades no confronto contra o Palmeiras, por conta da queda do argentino Ricardo Gareca no comando do time. Ele acredita que o time pode vir motivado, além de que os principais jogadores do Galo estão desfalcados, mesmo que o resultado do último jogo em São Paulo foi favorável, não se acomodando.

"Um exemplo claro tivemos ano passado, contra o Botafogo. Saímos ganhando lá e tomamos a virada. Num vacilo podemos perder a classificação, e quinta é para não errar. A Copa do Brasil é parecida com a Libertadores, jogos truncados, e várias equipes tiveram dificuldades.", foram as palavras de Luan.