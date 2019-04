Na Arena da Baixada, Atlético-PR e Vitória se enfrentam para sair de crise no Brasileirão

Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, que acontecerá em Curitiba, no estádio Joaquim Américo, às 18H30min

Neste domingo (14), o Atlético-PR volta a campo para enfrentar a equipe do Vitória-BA, na luta para sair da crise. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014 e está marcada para às 18h30min, no Estádio Joaquim Américo - Arena da Baixada.

Será a terceira partida do rubro-negro paranaense na Arena da Baixada após o cumprimento da suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva no final do ano passado, após o confronto de torcedores atleticanos e vascaínos em Joinville. A promessa é de casa cheia.

As duas equipes vivem momentos parecidos no campeonato. Por um lado, o Atlético-PR, ocupando a 13ª posição na tabela, com apenas 25 pontos ganhos e há seis jogos sem vencer. Por outro lado, o Vitória vem em crise, ocupando a 18ª posição na tabela e com apenas 18 pontos conquistados. As duas equipes integram o rol das piores defesas do campeonato até o momento, sofrendo cada uma, 27 gols em 20 partidas jogadas.

O Furacão não tem conseguido alcançar bons resultados no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, em jogo contra o Grêmio, apesar de ter a seu favor bons contra-ataques, o time atleticano pouco aproveitou as oportunidades de jogo e acabou levando um gol nos acréscimos do segundo tempo. Foram muitas as oportunidades de abrir o placar, e na marcação, o time atleticano estava mais forte e tinha maior qualidade.

Já o Vitória, recentemente alcançou um ótimo resultado para ajudar no processo de recuperação no campeonato. Na ultima rodada, a equipe baiana enfrentou o time do Internacional, e venceu por 2 a 0. O resultado deu uma certa tranqüilidade à equipe, que tem bons jogadores no elenco, mas ainda não foi o suficiente para afastar o time da zona de rebaixamento.

Com mudanças no elenco, Atlético-PR entra em campo para sair da crise e em busca da vitória

O Atlético-PR não vence há seis rodadas no Campeonato Brasileiro e, para sair da crise, o técnico Claudinei Oliveira terá que suprir os desfalques o elenco e dar movimentação e qualidade de jogo ao furacão.

Vindo de uma derrota para o Grêmio, fora de casa, o time atleticano terá que mudar a postura dentro de campo, e a mudança já começa na escalação da equipe. Para esta partida, a promessa é de novidades na escalação do elenco. Ainda sofrendo com os desfalques, o Atlético não poderá contar com o meia Marcos Guilherme e o volante João Paulo, por estarem suspensos. Ainda, o atacante Cléo, o zagueiro Drausio e o lateral-direito Sueliton permanecem fora, por lesões.

A provável escalação atleticana deverá contar com um esquema mais ofensivo de jogo, um 4-3-3, com boa movimentação no meio campo e forte ataque com Douglas Coutinho, Marcelo e Dellatorre. Vale lembrar que Coutinho está retornando a equipe nesta partida, após integrar o elenco da Seleção Brasileira Sub-21 nos últimos dias. Com este esquema, a movimentação à frente será mais forte, principalmente porque Dellatorre ficará mais centralizado, tendo em vista que é bom cabeceador, enquanto que pelas laterais do ataque, Coutinho e Marcelo avançam em velocidade, levando perigo ao campo adversário.

O que não mudará muito será o esquema de marcação das saídas de bola do adversário, fechando bem o meio de campo, mesmo com apenas três atuantes no setor. O provável meio-campo do time atleticano deverá estar composto por Bady, Deivid e Nathan. Com esta formação, Nathan faz a função de Marcos Guilherme, mais à frente, avançando e auxiliando bem no ataque, levando qualidade de passes e perigo ao gol adversário. Já o volante Deivid se mantém mais defensivo ajudando na marcação de saída de bola juntamente com Bady.

A grande novidade no elenco titular do Furacão está na escalação do zagueiro Gustavo, recentemente contratado a pedido de Claudinei. O jogador veio do Paraná Clube, com 32 anos, e é o atleta mais experiente do grupo, devendo ser o titular da zaga ao lado Willian Rocha, que joga improvisado na posição novamente, como ocorreu contra o Grêmio.

Com retorno ao elenco, Douglas Coutinho mostrou-se empolgado para jogar e afirma que está ansioso.

"Estou muito ansioso. Fui revelado no Atlético-PR e meu primeiro jogo que assisti em um estádio foi na Arena, e eu me encantei com a torcida. O que eu sempre falei é que imaginava um dia jogar na Arena lotada marcando gols e a torcida gritando o meu nome. Vai ser marcante e histórico", disse o jogador em entrevista ao GloboEsporte.com.

Vitória entra em campo desfalcado e em busca da virada para sair da zona de rebaixamento

O Vitória não vem muito bem no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que tem bons jogadores, mas que Ney Franco está tendo certa dificuldade para escalar. Atualmente a equipe integra o rol de equipes da zona de rebaixamento e uma vitória em cima do Furacão pode dar tranqüilidade para a equipe seguir na luta.

A equipe do Vitória vem de um bom resultado conquistado contra a equipe do Internacional. Foram dois gols importantes para seguir vivo na luta pelo não rebaixamento da equipe. Por um lado a equipe está desfalcada, o atacante Caio e o volante Neto Coruja, por contusões. Contudo, tem um retorno importante à equipe, de Escudero, que era dúvida para a partida devido as dores que sentiu na coxa após a partida contra o Internacional.

Também há dúvida na escalação de Adriano e J. Wellison no meio de campo. A escalação de Adriano daria um pouco mais de trabalho de bola pelo setor e dando maior tranqüilidade para fechar a saída de bola do Furacão. Além dos desfalques anteriores, outros dois jogadores foram cortados nesta sexta: o goleiro Gustavo machucou a boca durante treinamento e o volante Luis Aguiar se queixou de dores na coxa.

Um dos prováveis destaques para esta partida é com certeza a presença de Richarlyson, que tem feito bons jogos e, no famoso rachão feito pela comissão técnica no ultimo treino, neste sábado (13), o jogador conseguiu marcar quatro gols para o time. A tendência é de que Mansur entre no segundo tempo para dar uma movimentação na equipe e ajudar a segurar a bola.

Para o atacante Willian Henrique, os baianos tem que ter tranqüilidade para vencer e respeitar ao adversário atleticano.

"Não vou dizer que vamos repetir o que a gente fez lá, mas vamos sair daqui com esse propósito de chegar lá e fazer um bom jogo. Não queremos ficar aqui desrespeitando o adversário, que é muito bom. Então, independente de qualquer coisa, estamos saindo daqui focados, o nosso objetivo é chegar lá e fazer o três pontos, que é o mais importante ", afirmou o atacante do time baiano.