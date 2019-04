Em final antecipada, São Paulo recebe Cruzeiro no Morumbi

Jogo válido pela 21ª rodada da série a do campeonato brasileiro. a partida será realizada no estádio do Morumbi, em são paulo

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 21ª rodada da série a do campeonato brasileiro. a partida será realizada no estádio do Morumbi, em são paulo

O estádio do Morumbi, será neste domingo (14), palco do duelo considerada por muitos, uma final antecipada. São Paulo e Cruzeiro, vice-líder e líder, respectivamente se enfrentarão as 16h00 (de Brasília), em partida que pode apimentar a briga pelo título brasileiro. O Tricolor, tem 39 pontos e em caso de vitória, reduz a vantagem para mineira para 4, e pode passar a sonhar com o título. E o Cruzeiro, se vencer, abre 10 pontos e se isola ainda mais na ponta.

O São Paulo, que não perde há 8 jogos na competição nacional, já confirmou o 'quarteto mágico', formado por Ganso, Kaká, Pato e Kardec, que venceu sete partidas das sete que jogaram juntos. E conta também a volta do uruguaio Álvaro Pereira, que desfalcou a equipe nos últimos jogos, devido a presença na seleção uruguaia. O tricolor não tem desfalques e vai para o duelo decisivo com força máxima.

Já o Cruzeiro, líder absoluto, e invicto no Brasileirão há 12 partidas, terá em campo os recém-chegados da seleção Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, e contam com Marcelo Moreno, o artilheiro do campeonato, para triunfar no Morumbi. A equipe de Marcelo Oliveira terá o desfalque apenas do volante Henrique, que na partida contra o Bahia, sofreu o terceiro cartão amarelo, mas conta com a volta de Dedé, que retorna de suspensão.

O duelo marcará o retorno de alguns jogadores do Cruzeiro ao ex-time. Borges, Dagoberto e Júlio Baptista já atuaram pelo São Paulo, sendo vitoriosos e possuindo respeito da torcida. Em relação ao público, o São Paulo já vendeu mais de 40 mil ingressos e a expectativa é de casa cheia logo mais no Morumbi.

Muricy reconhece qualidade do Cruzeiro, mas se mostra confiante em vitória

Quando questionado sobre o jogo de domingo, Muricy pregou respeito ao adversário, reconhecendo sua qualidade, mas disse que a diferença entre ambos os times, não é tão grande quanto é em pontos na tabela.

''Com certeza, de futebol, sim. Hoje você vem ver um São Paulo e vê um bom jogo, um jogo de muita dinâmica e criação. Sempre indo em direção ao gol adversário. Acho que somos o segundo melhor ataque. Dá gosto ver o São Paulo jogar'' foi o que declarou o treinador.

''Estamos recuperando um time. O Cruzeiro está jogando o melhor futebol do Brasil porque se preparou para isso. Ao contrário de nós, que ano passado, fomos um desastre'' completou Muricy, que negou que seu time seja um candidato ao título nacional.

O meia Kaká, que vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo, elogiou a equipe e se mostrou confiante: ''Estamos encontrando um padrão, uma filosofia de jogo que é interessante. É claro que tem muita coisa pra melhorar, mas estamos no caminho certo. Todos os jogos serão decisões, o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, muito difícil''.

Antes de duelo decisivo, Marcelo Olivera ressalta importância da partida e elogia São Paulo

Em entrevista, o treinador Marcelo Olivera, ressaltou a importância do jogo e de uma vitória, caso o Cruzeiro a consiga. E também elogiou a grande arma do tricolor paulista para buscar a vitória: seu quarteto ofensivo.

''Não só pela importância de se jogar contra o São Paulo, duas grandes equipes do futebol brasileiro, mas a posição em que ocupam. Ao mesmo tempo que dá condição excepcional se a gente vencer, dá ao São Paulo em alento em caso de vitória deles. Dependendo das circunstâncias do jogo, podemos até jogar por dois resultados, mas não devemos iniciar com esse pensamento, pois o Cruzeiro é um time que sempre joga para o ataque'', disse o comandante cruzeirense.

O treinador também comentou sobre o fato de estarem tratando o jogo como uma final antecipada, e recordou da partida entre Cruzeiro e Botafogo, no ano passado, que era um confronto direto entre os dois líderes.

''Há uma semelhança mesmo. Bom que o ano passado tiveram várias finais e por isso estamos preparados pra elas. Lá, contra o São Paulo, vai ser muito difícil, mas estamos preparados. Muitos já diziam, antes do jogo do Bahia, que será uma final. Como todas as outras, mas vamos encarar essa como mais ainda. Se conseguirmos a vitória, teremos uma vantagem maior, para dar fôlego'' completou.

O volante Nilton, que será o substituto do volante Henrique, suspenso para o duelo no Morumbi, também comentou sobre o jogo: ''Tem muito chão pela frente. É só o segundo jogo do segundo turno. Temos que manter os pés no chão porque não tem nada ganho ainda. Sabemos do poder que temos nas mãos, de não depender de ninguém. Mas sabemos que é difícil. Vamos tentar fazer o nosso, sem olhar para trás e conseguir a maior quantidade de pontos possíveis'' declarou o camisa 19 cruzeirense.

São Paulo leva vantagem no confronto

Ao todo, São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram 61 vez. E o Tricolor leva vantagem, com 30 vitórias, contra apenas 14. Os outros 17 jogos terminaram em empate. Na última vez em que se enfrentaram, São Paulo e Cruzeiro ficaram no 1 a 1, com gols de Júlio Baptista, de falta, e Antônio Carlos, já nos acréscimos.