Levir Culpi comemora entrada do Atlético-MG no G-4 do Brasileirão

A vitória sobre o Santos, desta quinta-feira (25) por 3 a 2, foi bastante comemorada pelo técnico do Atlético-MG Levir Culpi. Com isso o time entra pela primeira vez no grupo dos quatro primeiros no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O clube passa à frente de Corinthians e Grêmio, que mesmo empatado em número de pontos perde nos critérios de saldo de gols e vitórias. Levir ainda comenta que o time continua a errar, principalmente ao ceder o adversário chances de pressionar a equipe.

Na entrevista coletiva Levir relembrou o clássico de domingo (22), porque segundo ele a equipe cometeu os mesmos erros de não "matar a partida":

"Foi uma coisa parecida com a do Cruzeiro, levamos dois gols, tivemos momentos para ampliar, hoje principalmente, poderíamos ter ampliado o marcador, estamos jogando contra o santos, time de alta qualidade e marcaram também. Mas o jogo foi de alta qualidade, e os jogadores estão de parabéns, pois a partida foi disputada em alta intensidade física", apontou.

O técnico está confiante no trabalho da equipe, e sente nela cada vez mais confiança, acreditando que o Galo ficará no G4 até o fim do campeonato. Levir mantém preocupação com a situação física dos jogadores por conta do próximo jogo ser no domingo (28) contra o Vitória, e pede apoio da torcida para comparecer ao estádio do Horto.

"Estamos comemorando e a melhor forma de ficar no G4 é a torcida do Atlético encher o estádio no domingo, pois os jogadores vão dar tudo, vão correr muito, minha preocupação é recuperar os atletas, são apenas dois dias, mas o Vitória também", observou Levir Culpi.

Por fim, o comandante alvinegro elogia a participação de Douglas Santos, pela primeira vez titular com a camisa do Galo:

"Considero boa a atuação dele pelo ritmo. Ele não tinha jogado mais que um pedaço dos jogos, inclusive na Seleção. Considero a atuação dele boa, pelas dificuldades que teve com o ritmo de jogo", disse.