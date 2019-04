Muricy critica expulsão de Denílson e fala em arbitragem caseira contra o Huachipato

Aos 36 minutos da vitória por 3 a 2 do São Paulo contra o Huachipato, o volante Denílson foi expulso pelo árbitro Antonio Arias. O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores tricolores e, principalmente, do técnico Muricy Ramalho. Para o comandante são paulino, o camisa 15 não mereceu ser expulso.

O técnico criticou bastante a atuação da arbitragem, afirmando que o juiz sempre esteve favorável aos donos da casa. "Foi uma vitória sofrida, mas a arbitragem foi caseira e nos prejudicou. As faltas do Denilson não eram para cartões. E não foram para expulsões", disse Muricy.

"O juiz empurrou a torcida do Huachipato para cima da gente. A gente vê em competições sul-americanas muitos atletas dando voadoras e não acontece nada. E, hoje, fomos prejudicados com a expulsão do Denilson, que não merecia o vermelho. Mas os jogadores souberam reverter isso e estão de parabéns", completou o treinador, enaltecendo a força do elenco são paulino.

Curiosamente, o árbitro Arias esteve envolvido em outras duas expulsões marcantes de jogadores do São Paulo em competições internacionais. Em 2012, também pela Sul-Americana, Arias mostrou o cartão vermelho ao atacante Luis Fabiano no primeiro jogo da decisão contra o Tigre, da Argentina. No ano seguinte, expulsou o zagueiro Lucio no confronto contra o Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa Libertadores.