Figueirense se impõe, goleia Coritiba e se afasta do Z-4

INCIDENCIAS : Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2014, realizada domingo (19), as 16h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

ÁRBITRO : Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ). Cartões Amarelos: Sérgio Manoel (C); Zé Love (C); Nirley (F); Jéfferson (F); Marcão (F) e Mazola (F).

O Figueirense goleou o Coritiba em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Marco Antônio, Mazola e duas vezes Marcão, o Figueira venceu por 4 a 0 o Coxa no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo foi marcado pelo baixo público por conta do mau tempo que predominava.

Após três derrotas o Figueirense venceu novamente, e uma vitória para motivar a equipe comandada por Argel Fucks. A equipe agora soma 35 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação. A equipe catarinense não tem vida fácil na próxima rodada, quando enfrente o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegra, na quarta-feira (22), às 21h.

O Coxa se descuidou e permaneceu na lanterna da competição. A equipe que está com apenas 29 pontos somados precisava da vitória para não se complicar na competição. A equipe comandada por Marquinhos Santos também tem jogo duro na próxima rodada, diante do seu torcedor no Couto Pereira, a equipe enfrenta o Botafogo. O jogo está marcado para quarta-feira (22), às 21.

Gol mal anulado e pênalti são os destaques da primeira etapa

O jogo iniciou e os dois times não apresentavam um bom futebol. Erros de passe eram frequentes e o campo molhado prejudicava a partida. Portanto o Coritiba começou a acertar e pressionou o time catarinense. Alex deu um belo passe para Zé Love, que chegou a balançar as redes para o time paranaense, mas o bandeira assinalou impedimento o que está gerando polemica até agora, já que as imagens provam que o gol era legal.

Porém o gol anulado não abalou o Coxa, que permaneceu pressionando e buscando o gol. Aos 23 minutos Zé Love quase marca novamente, mas escorrega e a bola chega com facilidade para Tiago Volpi.

Aos 30 minutos em jogada iniciada por Marco Antônio, que roubou a bola no meio, Rivaldo da um belo passe para Clayton, que invade a área e é derrubado por Vanderlei e sofre pênalti. O Figueira que até o momento tinha levado pouco perigo ao gol Alviverde, tinha a chance de abrir o placar. Marco Antônio aproveitou a oportunidade e iniciou a goleada alvinegra.

Após o pênalti o time do Figueirense acordou para o jogo, chegou com mais perigo ao gol de Vanderlei. Ao fim do primeiro tempo as duas equipes não conseguiam chegar ao gol, já que ambas as zagas estavam bem postadas.

Substituições certeiras e passeio de Marcão

A volta do segundo tempo foi conturbada para o árbitro. Antes do inicio da segunda etapa os jogadores do Coxa partiram pra cima da arbitragem alegando o gol legal anulado pelo bandeira. O juiz por sua vez não se manifestou e também não amarelou ninguém pela confusão criada. Após o apito mais confusão ainda, aos 3 minutos Clayton cai na área e a arbitragem não marca pênalti, o que causou intriga aos jogadores Alvinegros. As faltas não anotadas e os escanteios não marcados irritaram o torcedor do Figueira.

Mas o Figueirense não se abateu e permaneceu pressionando a equipe paranaense. Aos 11 minutos Marco Antônio acerta o travessão defendido por Vanderlei. A partir dai as equipes mudaram para tentar chegar ao gol adversário. No Figueirense entraram Léo Lisboa, França e Mazola nos lugares de Felipe, Paulo Roberto e Clayton. Com essas alterações Argel Fucks colocou rapidez no time. Já no Coxa, Martinuccio, Júlio César e Dudu entraram no lugar de Joel, Rosinei e Sérgio Manoel.

Aos 27 minutos, em bela jogada de Jéferson pela direita, Léo Lisboa tenta e a bola sobra para Marcão, que com calma colocou a bola para o fundo das redes. O Figueirense permaneceu pressionando e a equipe do Coritiba se mostrava desgastada em campo.

Mazola, que entrou muito bem na equipe Alvinegra, recebe belo passe de França e amplia o placar, aos 42 minutos. E o quarto gol também teve participação de Mazola. O atacante saiu em disparada, chegou em frente a área, deixou dois defensores no chão e chutou ao gol, Vanderlei defendeu e a bola sobrou para Marcão, que foi oportunista e fechou a goleada do Figueirense.