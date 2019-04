Rogério Ceni e Ganso decidem, São Paulo vence o Bahia e reduz distância para o líder

Neste sábado (18), São Paulo e Bahia se enfrentaram no Morumbi às 18h30 e o tricolor paulista levou a melhor sobre o tricolor baiano, com uma vitória por 2 a 1. Os gols foram marcados por Rogério Ceni, de falta, e Paulo Henrique Ganso. O goleiro são-paulino chegou a marca de 8 gols no Campeonato Brasileiro. Fahel descontou para os visitantes nos minutos finais da partida. O jogo foi válido pela 29ª rodada do Brasileirão,

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 52 pontos, e está provisoriamente na segunda colocação, 4 pontos atrás do líder Cruzeiro. O próximo compromisso da equipe de Muricy Ramalho é contra a Chapecoense, fora de casa. Já o Bahia, permanece na 17ª posição com 30 pontos. Na próxima partida recebe o Atlético/MG.

Ceni abre o placar e São Paulo termina o primeiro tempo na frente

A partida no Morumbi começou morna, sem grandes destaques. Com o jogo preso no meio-campo e com muito estudo por parte das equipes, as chances mal foram criadas. O São Paulo tentava chegar ao gol do adversário com toque de bola, já o Bahia explorava as laterais. Aos 10 minutos de jogo, somente uma bola havia parado nas mãos dos goleiros, foi um cruzamento de Michel Bastos interceptado por Lomba.

Somente aos 15 minutos surgiu a primeira chance de perigo, e foi do São Paulo. Após boa troca de passes do meio-campo tricolor paulista, a bola parou no pé de Michel Bastos, a frente da grande área, o jogador tocou para Kaká, que rapidamente devolveu em Michel. O camisa 7 chutou firme para a boa defesa de Marcelo Lomba. Pouco tempo depois, o Bahia respondeu com Diego Macedo, que da entrada da área, parou em Rogério Ceni.

Com o passar do tempo, o ímpeto ofensivo do São Paulo diminuiu, e o Tricolor, novamente passou a não incomodar o Bahia. Com um ritmo lento e sem criatividade no meio-campo, os mandantes faziam partida discreta. O Bahia, por sua vez, tinha a postura de visitante: se armava na defesa e esperava por um erro são-paulino, para contra-atacar e sair na frente.

Aos 40 minutos, em um momento em que o jogo não estava em seus melhores momentos, saiu o gol do São Paulo. Rogério Ceni cobrou falta de forma milimétrica. O goleiro Marcelo Loma chegou a encostar na bola, mas não foi o suficiente para impedir o gol do tricolor do Morumbi.

Em busca da vitória, os dois times se abrem e paulistas levam a melhor

Diferente do primeiro tempo, o segundo começou movimentado. Logo aos três minutos, o São Paulo assustou o Bahia pela primeira vez. Kaká recebeu passe na entrada da grande área, fez belo giro em cima de seu marcador e chutou firme para a defesa segura do goleiro Marcelo Lomba. Dois minutos depois, o Bahia respondeu em bom contra-ataque puxado por Marcos Aurélio. O atacante conseguiu bons dribles e cruzou para a área, onde Rogério segurou firme.

Ao longo do segundo tempo, o Bahia abdicou de se defender durante a maior parte do tempo e passou a se aventurar mais no ataque. Isto gerou mais espaços para o São Paulo atacar, e em um desses ataques, Luis Fabiano - que havia substituído Alan Kardec - sofreu um tranco nas costas e caiu pedindo pênalti, mas foi ignorado por Marcelo de Lima Henrique.

Aos 21 minutos Diego Macedo tabelou com Henrique e finalizou de fora da área, para excelente defesa de Rogério Ceni. O São Paulo logo respondeu e quase marcou o segundo gol. A jogada começou com o uruguaio Álvaro Pereira, que desarmou o defensor do Bahia e avançou. Dentro da área, cruzou para Luis Fabiano, que fnalizou perto da meta de Lomba, quase sem espaço.

O segundo tempo era mesmo de mais inspiração por parte do São Paulo. Aos 34 minutos, Paulo Henrique Ganso recebeu passe na entrada da área, passou por um marcador e finalizou sem chances para Marcelo Lomba, aumentando o placar no Morumbi. O tricolor não parou por aí, e dois minutos depois, executou um contra-ataque rápido, mas Kaká, quando estava pronto para finalizar, foi desarmado.

Quando o placar já parecia definido, o Bahia surpreendeu: Guilherme cruzou e Fahel, livre de marcação dentro da área são-paulina, cabeceou bem e marcou o gol de honra do Tricolor de Aço. Com o gol, os visitantes se animaram e passaram a pressionar o São Paulo nos últimos minutos da segunda etapa, mas não conseguram o empate.