Para se afastar do Z-4, Chapecoense recebe o vice-líder São Paulo

Nesta quarta-feira (22), a Chapecoense receberá o São Paulo na Arena Condá, em partida válida pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará um duelo de opostos. Os catarinenses, mandantes nesta noite, têm 34 pontos, apenas quatro a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento, e buscam a vitória para se afastar do grupo dos quatro últimos. Já o São Paulo, é o vice-líder com 52 pontos, sete atrás do líder Cruzeiro e apenas três a mais que o quinto colocado, o Corinthians.

Na última rodada, a Chapecoense foi até Minas Gerais e foi derrotada pelo Atlético-MG, por 1 a 0, após perder várias chances de empatar o jogo. Já o São Paulo, contrário do alviverde, venceu sua partida na última rodada, contra o Bahia. Os gols foam de Rogério Ceni e Ganso, e nesta noite.

O último e único encontro entre São Paulo e Chapecoense na história dos clubes ocorreu no primeiro turno deste campeonato, e os catarinenses levaram a melhor, diante de um Morumbi tomado por 40 mil são paulinos. Na ocasião, o São Paulo também se encontrava no G-4 e vinha de uma vitória, diferente dos mandantes desta noite, que na época, viviam um momento turbulento na competição. O gol da vitória catarinense foi de Jailson.

Dirigente da Chapecoense mostra confiança em Jorginho e espera a vitória

Vivendo um bom momento no campeonato, e com boas atuações, principalmente na Arena Condá, a Chapecoense tem agradado a seus torcedores. O técnico Jorginho, com moral, foi elogiado pela diretoria, que mostrou confiança numa vitória contra o São Paulo.

''Temos na nossa equipe o DNA da marcação. Isto está embutido na equipe desde o tempo do técnico Gilmar Dal Pozzo, e isto seguiu com o treinador interino Celso Rodrigues. O Jorginho percebeu isso e manteve, mas também soltou mais o grupo. Acho que neste momento estamos mais equilibrados do que estivemos em outros momentos do Campeonato. Dos últimos treinadores, Jorginho é o que joga com um passo á frente, joga mais no campo do adversário. Somos fortes na Arena Condá e precisamos da vitória'' comentou o cartola

Buscando manter a invencibilidade no comando de Chape dentro da Arena Condá, o técnico está analisando com cuidado a formação a ser usada no confronto, e faz mistério quanto a isso. O treinador tem duas possibilidades para a escalar o time. A escalação, como de costume, ainda não foi revelada.

A primeira, é com o atacante Thiago Luis, esta formação, daria ao seu time mais ofensividade, uma vez que seria formada uma trinca de atacantes. A outra possibilidade é a entrada do volante Abuda no lugar do atacante Fabinho Alves, formando o meio-campo com três homens de marcação. Durante a parte final do treinamento, Jorginho ajustou o posicionamento de seus atletas e colocou um grupo de jogadores para aprimorar a finalização.

Desfalcado, São Paulo ressalta importância da vitória para manter aceso o sonho do título

O São Paulo conta com alguns desfalques importantes para a partida desta noite. Luís Fabiano, que era uma boa opção para suprir desfalques, sentiu uma lesão na coxa no último treino e está fora do jogo. O camisa 9 tricolor faz companhia a Michel Bastos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e à Alexandre Pato, também com uma lesão na coxa, na lista de baixas do time de Muricy.

Assim, Boschilia e Osvaldo disputam uma vaga para completar o quarteto ofensivo do São Paulo nesta noite, se juntando à Paulo Henrique Ganso, Kaká e Alan Kardec na frente.

Ganso, Camisa 10 do São Paulo e um dos jogadores mais importantes do ano tricolor, disse esperar uma partida difícil contra Chapecoense, que tem muita força dentro da Arena Condá, mas ressaltou a importância de conquistar os três pontos.

''Todos os times encontram dificuldades quando vem jogar aqui em Chapecó, mas temos de fazer valer nossa qualidade e vencer para continuar na briga pelo título. Não podemos tropeçar. E temos sim condições de vencer'' disse Ganso, que apesar de reconhecer a qualidade do adversário, principalmente jogando em seus domínios, sabe da força do São Paulo, mesmo jogando fora do Morumbi. Como visitante, o tricolor tem o segundo melhor desempenho do campeonato.