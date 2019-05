Santos confirma e Geuvânio está fora do jogo contra Cruzeiro

Neste domingo (26), o Santos confirmou que o exame de ressonância magnética feita no atacante Geuvânio detectou uma lesão no músculo da coxa esquerda e a participação do jogador na partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (29), pela Copa do Brasil, está descartada.

Geuvânio saiu machucado após a partida contra o Fluminense na última quarta-feira (22) sentindo dores no local, e realizou os exames na sexta-feira (24), mas o resultado só foi divulgado pelo clube neste domingo.

A expectativa é desanimadora para Geuvânio, já que a média de tempo para recuperação de uma lesão desse tipo varia entre duas a quatro semanas.

Por isso, o jogador já começou a realizar tratamento do Cepraf (Centro de Excelência e Recuperação de Atletas de Futebol) para tentar se recuperar o mais rápido possível e quem sabe participar da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro na Vila Belmiro no dia 05 de novembro.

Para o jogo de ida, o retorno de Thiago Ribeiro, que se recupera do mesmo tipo de lesão de Geuvânio, é esperado. O técnico Enderson Moreira afirmou, após o empate diante da Chapecoense, que espera contar com o atacante para o confronto.

Geuvânio vinha sendo o destaque do Santos nos últimos jogos e é o líder de assistências da equipe alvinegra em 2014, com 17 passes para gol. O atacante já balançou as redes 14 vezes na temporada.