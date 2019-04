Segundo Felipão, Grêmio terá mudanças para o clássico Gre-Nal

Com os três pontos obtidos sobre o Vitória, na noite de sábado (1), pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá a semana livre para se preparar para o clássico diante do Internacional, no próximo domingo (9). E o técnico Luiz Felipe Scolari já adiantou que a equipe terá mudanças.

No último fim de semana, Zé Roberto, Riveros e Alan Ruiz não entraram em campo por suspensão; Rhodolfo e Saimon estão em fase final de recuperação após lesão no joelho. Com isso, o time gaúcho alterou a sua forma de jogar, atuando com dois centroavantes em campo, foram eles Lucas Coelho e Barcos.

Logo após a partida na Arena, Felipão mostrou-se insatisfeito com a atuação e o formato da equipe, que venceu graças ao gol contra de Richarlyson, aos 44 minutos do 1º tempo. No lance, Pará cruzou e o lateral do Vitória cabeceou para o fundo das redes do seu próprio time. O Tricolor Gaúcho teve algumas chances de gol ao longo dos noventa minutos, mas não obteve êxito em suas investidas.

"Mudei a equipe devido aos desfalques. O que faltou hoje foi um maior entrosamento, até em decorrência de um novo esquema, porém não deu certo. Vou mudar novamente", afirmou o técnico.

Além do retorno dos titulares que não jogaram por terem levado o terceiro cartão amarelo, os pendurados Pará, Marcelo Grohe, Felipe Bastos e Barcos não foram advertidos na última rodada e estão à disposição para o clássico; ou seja, o Grêmio não terá desfalques para o Gre-Nal.

Mas os onze titulares que entrarão em campo são um mistério. E se tratando de semana de clássico, Felipão afirmou que fechará os treinamentos:

"Não sei com qual esquema minha equipe vai jogar. Treinarei diversas formas e a melhor irá a campo. Vocês terão de se esforçar muito para descobrir isso durante a semana", finalizou o técnico.

O plantel gremista retorna aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (3). O clássico Gre-Nal será disputado na Arena, a partir das 17h. O Grêmio ocupa a sexta posição, com 54 pontos, enquanto o Internacional está na terceira colocação, tendo 56 pontos obtidos.