Enderson discute com repórter ao ser questionado sobre possível eliminação na Copa do Brasil

O simples fato de mencionar a possível eliminação na próxima quarta-feira (5) já é capaz de tirar Enderson Moreira do sério. Neste domingo (2), ao ser questionado sobre o futuro da equipe na temporada em caso de queda para o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil, o comandante não escondeu o seu descontentamento, desviou o foco da resposta e discutiu com o repórter responsável pela pergunta.

Durante a entrevista coletiva, o treinador do Peixe falava sobre a compreensão demonstrada pela torcida até o momento, mesmo com mais um resultado negativo na Vila Belmiro. Em consequência, Enderson foi questionado se, caso o time praiano fosse eliminado durante a semana, haveria a mesma paciência nas arquibancadas.

"Você está colocando que se não ocorrer a classificação, vai acontecer uma tragédia, os torcedores vão quebrar tudo aqui. Você está incitando a isso (a violência)?", respondeu o treinador, anulando o pensamento da possível eliminação. A questão, entanto, abordava o futuro da equipe na temporada, já que a queda para o Cruzeiro deve minar o sonho do torcedor alvinegro de chegar à Libertadores na próxima temporada.

Pouco tempo depois, com a continuidade da coletiva, após um claro desconforto na sala de imprensa da Vila Belmiro, o treinador voltou a mostrar irritação com outra questão. Após o apito final e a confirmação da derrota para o Internacional, a equipe santista se reuniu no centro do gramado, com o próprio comandante, e teve uma última conversa antes de entrar para o vestiário, recebendo o reconhecimento da torcida pela entrega.

Enderson, então, foi questionado se a atitude havia sido combinada antes do jogo. "Ensaiar? A gente não ensaia comemoração, não ensaia reunir todo mundo no final, é uma questão de todo grupo. Estamos focados, o time jogou com inspiração, transpiração, não podemos falar absolutamente nada, são resultado do que acontecem", rechaçou o treinador.

O Santos volta a jogar na próxima quarta-feira (5), novamente na Vila Belmiro, mas desta vez, em busca da classificação na Copa do Brasil. Para carimbar passaporte para a final do torneio, o Peixe precisa vencer o Cruzeiro por dois gols de diferença. Em caso de vitória pelo placar simples da equipe praiana, a decisão será resolvida nos pênaltis.

Nas redes sociais, a torcida Alvinegra mobiliza vários eventos em alusão a "Festa Na Vila". Os eventos criam diálogos sobre arrecadações para compra de fogos de artificio, rojões, sinalizadores e artigos de um modo geral para recepcionar o Peixe na chegada ao "jogo do ano".