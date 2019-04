Especulado no Flamengo, Luis Fabiano reforça amor ao São Paulo e projeta aposentadoria no clube

Após ter sido especulado como novo jogador do Flamengo, o atacante Luis Fabiano disse ao programa Bate-Bola da ESPN Brasil que não há chances de deixar o clube onde é ídolo de grande parte da torcida. O camias 9 do São Paulo também reiterou o carinho que sente pelo time do Morumbi e fez planos para o futuro: espera jogar em alto nível por pelo menos dois anos e depois, quem sabe, se aposentar.

Na última segunda-feira (11), dia em que surgiram as primeiras especulações sobre seu futuro, Luis Fabiano postou uma declaração de amor ao São Paulo em uma rede social. Na entrevista á emissora, o atacante negou que a imagem com os dizeres ''A vida me fez São Paulo e eu fiz do São Paulo a minha vida'' tenha sido uma resposta aos rumores.

''Eu sempre coloco essas mensagens na minha rede social. Estou acostumado. Chega novembro e sempre me colocam em diversos times e eu sempre continuo no São Paulo. O certo é que eu tenho mais um ano de contrato e espero cumpri-lo'' disse Luis, que em seguida, fez planos para seu futuro: ''Gostaria de jogar mais dois anos em alto nível. Eu sou muito feliz aqui e se a diretoria tiver interesse a gente conversa, sem problemas. O clube no qual você está jogando é sempre a primeira opção''.

Vindo de boas atuações, Luis Fabiano comemorou sua boa fisica e tecnicamente, e disse não estar preocupado quanto á sua vaga no time titular, valorizando a postura competitiva do elenco. ''Agora eu me encontro muito melhor, estou 100% fisicamente e tecnicamente estou em um momento legal'', declarou. ''As vezes você fica no banco e fica meio assim, mas tem que acostumar. Aqui, independente de quem está jogando, não tem biquinho, nem nada'' completou.