Orgulhoso da equipe, Abel diz já ter futuro definido, mas evita fazer revelações

Abel Braga, treinador do Internacional, já sabe como será seu futuro em 2015. No entanto, ele prefere não revelar, alegando que o ano ainda não terminou e as eleições presidenciais coloradas não foram realizadas. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Palmeiras, no último sábado (29), ele falou sobre o assunto.

"A decisão eu já tomei, mas não é o momento de falar, ainda tem o útimo jogo jogo. Eu tenho essa convicção de que esse aqui é um clube diferente para mim. Você não viu eu apontar o dedo em muitos jogos. Houve muitas falhas, duas goleadas, nunca responsabilizei meus jogadores ou árbitros por derrota. Segurei tudo na unha. Eu sabia a resposta que eles poderiam me dar", contou.

Quanto à permanência ou não no clube, ele ponderou: "A decisão tem que ser minha. Se vai haver continuidade, não depende só de mim. O contrato tem que ser feito como um acordo, mas me sinto muito feliz. Se tiver que ser mais dois ou três anos, maravilha. Se tiver que parar, levo mais três grandes amigos: Marcelo Medeiros, Roberto Melo e Eduardo Lacher. Mas quem sabe a gente não continua juntos", despistou.

Quando chegou ao Internacional, Abel prometeu dar um título de expressão ao Inter. Ele não conseguiu cumprir a promessa, mas se mostrou muito satisfeito com a atuação do grupo Colorado durante toda a temporada e também com a vaga conquistada para a Copa Libertadores de 2015.

"Foi uma conquista sem troféu. Eu vou te enumerar algumas coisas, para você ver que não é fácil. Por opção, temos dois jogadores no banco, que eram titulares. Por favor, façam o parâmetro. Se eu perco hoje, iam me perguntar por que eu não comecei com o Valdívia. Eram nove jogadores fora. Como esses garotos foram importantes hoje e nessa campanha... Estou orgulhoso desse grupo. O que faz o diferencial é o grande ambiente, a grande amizade entre nós", ressaltou o treinador colorado.

O próximo compromisso colorado é no dia 7 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Figueirense, às 17h, em Florianópolis. O Internacional é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, somando 66 pontos. Pode cair para a quarta colocação caso o Corinthians vença o Criciúma e o Inter não passe pelo Figueirense. Nesse caso, os gaúchos jogarão a primeira fase da Libertadores para avançarem à fase de grupos.