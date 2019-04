Meia argentino Alan Ruiz é o primeiro a deixar o Grêmio para 2015

O herói gremista do último clássico não permanecerá para a próxima temporada. Sem a vaga na Copa Libertadores de 2015, o Grêmio reformulará o plantel e vários jogadores deixarão o time. O primeiro a dar adeus foi o meia argentino Alan Ruiz, que pertence ao San Lorenzo/ARG não renovará o empréstimo, cujo término é no final do ano vigente e os direitos econômicos são estipulados em US$ 4 milhões (equivalente a R$ 10,2 milhões), desinteressando o clube gaúcho.

Através das redes sociais, o meio-campista se despediu da torcida agradecendo o tempo que vestiu a camisa tricolor com a mensagem: "Muito obrigado à torcida do Grêmio. Estou muito agradecido", afirmou.

Além dele, outros jogadores deverão deixar a equipe gremista. Um deles é o lateral-direito Matias Rodriguez, que também foi dispensado pela diretoria, que visa reduzir os custos em contratações. Quem garante é Rui Costa, diretor de futebol do Imortal, que teve suas rendas reduzidas por não participar da maior competição continental da América do Sul.

"O Grêmio tem um desafio muito grande, financeiro, estrutural. Estar na Libertadores sempre ajuda, é uma divulgação da marca, incremento do quadro social. Isso cria uma frustração que impacta nas rendas. Nós estamos tendo conversas internas, temos que nos adaptar a uma nova realidade, que passa a ser vital ao Grêmio. Isso vai impactar na formação da nova equipe", disse o dirigente.

Para 2015, serão anunciados poucos reforços. O principal objetivo do escrete portoalegrense será valorizar as categorias de base e utilizar os jovens trazidos anteriormente.

"Vários jogadores da nossa equipe principal passaram pela base ou vieram jovens para o clube. Vamos aprimorar essa política", ressaltou o diretor.

O último compromisso do Grêmio em 2014 é o jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (30), na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para disputar a Copa Sul-Americana, precisa terminar abaixo da 7ª colocação e ser eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. Caso encerre na 5ª posição - ou 6ª, se o Atlético-MG for o 5º colocado -, não irá.