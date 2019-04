Guiñazu recusa proposta do Cerro Porteño e renova com o Vasco por dois anos

Embora tenha se reapresentado com o grupo para a realização da bateria de exames médicos, nesta sexta-feira (2), em São Januário, a permanência do volante Pablo Guiñazu ainda não estava garantida. No inicio da tarde, uma proposta do Cerro Porteño chegou ao Vasco pelo volante. Entretanto, conforme já havia demonstrado o desejo outras vezes, o argentino optou por ficar no Gigante da Colina, após reunião com a direção e o presidente Eurico Miranda.

O interesse do Cerro Porteño já durava algumas semana. Conforme a imprensa local divulgou nos dias anteriores, o clube paraguaio tinha vontade de contar com o Guiñazu na disputa da Taça Libertadores da América deste ano.

A manutenção do argentino no grupo vascaíno teve o dedo do técnico Doriva. Durante a reapresentação do grupo, pela parte da manhã, o treinador comentou a importância de tê-lo no elenco em 2015.

"Foi um jogador muito importante no ano do Vasco. É experiente e sempre importante ter uma mescla para quem for dar suporte para os mais jovens. Sem dúvida alguma vamos valorizar estes atletas", disse o comandante horas antes da permanência ser concretizada.

A principio, o vínculo de Guiñazu com o clube carioca era até o fim do mês de julho de 2015. Entretanto, conforme o presidente Eurico Miranda adiantou em entrevista à Rádio Globo, o jogador fica em São Januário por mais duas temporadas.

A passagem de Guiñazu no Vasco teve inicio em 2013. Mas, no primeiro ano no Rio de Janeiro, o volante só atuou em cinco partidas, pois teve problema de lesão muscular e a recuperação foi demorada. O jogador começou a se destacar na última temporada, durante os jogos do Campeonato Carioca e na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 45 partidas de raça e dedicação, o cabeça de área já é considerado uma das peças mais importantes da equipe e mais querida pela torcida vascaína.