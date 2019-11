Danilo Fernandes, Élber e Alex Silva chegam motivados ao Sport

O ano de 2015 não tem trazido grandes novidades para a torcida do Sport. O clube anunciou 3 contratações para esta nova temporada: o goleiro Danilo Fernandes, vindo do Corinthians, o lateral Alex Silva, emprestado junto pelo Atlético-MG, e o meia Élber, que disputou o último Brasileirão pelo Coritiba, mas que pertence ao Cruzeiro. Todos esses reforços seguem a mesma linha de raciocínio traçada pelo técnico Eduardo Baptista e pela diretoria rubro-negra: jogadores jovens que buscam crescimento em sua carreira e que já tenham certa experiência dentro da Série A.

Dos 3 contratados, o lateral Alex Silva foi o que realizou mais jogos no Campeonato Brasileiro de 2014. O jogador fez 22 jogos na competição, sendo 21 como titular. Ele é um dos reforços mais cotados para se tornar titular já no início da temporada, beneficiado com a saída de Patric, um dos destaques do Sport na temporada passada, para o próprio Atlético Mineiro.

"Graças a Deus eu sempre me dei bem com a pressão de jogar em um grande clube. Dentro de campo sempre procurei me concentrar muito para fazer bem o meu trabalho. No ano passado pude fazer vários jogos importantes onde aprendi muito. Hoje estou feliz de estar aqui e quero ajudar muito o Sport", disse o atleta ao site oficial do clube.

As poucas peças no setor ofensivo de meio-campo do Sport também fazem de Elber um jogador com potencial para se colocar na escalação inicial do time para o Pernambucano e Copa do Nordeste. Com 18 jogos disputados pelo Coxa no Brasileirão, 6 começando desde o início, o jogador chegou elogiando a aura da Ilha do Retiro.

“Sempre admirei o Sport. Sendo muito sincero, era um dos times que eu tinha mais dificuldades de jogar. Jogar na Ilha é muito difícil. Quando pensei que teria essa torcida ao meu lado, me empolguei muito”, afirmou.

Quem vai precisar trabalhar um pouco mais para garantir um espaço no time titular é Danilo Fernandes. Contratado para ser o reserva do goleiro e ídolo Magrão, o novo arqueiro chegou prometendo trabalho para a torcida: “Quero ajudar dentro de campo, mas se tiver que ajudar fora, com conversa, quero estar participando. O Sport tem um grupo jovem, que quer vencer. Sei que Magrão é um grande ídolo e tem o Saulo e o Julio Cesar. Eu respeito o espaço de todo mundo mas assim como eles a gente quer jogar. Se aparecer uma oportunidade vou mostrar para a torcida que pode confiar em mim"

A diretoria ainda aguarda o término de algumas negociações para poder anunciar novidades para o clube. A princípio, não existe previsão para o clube anunciar a contratação de um jogador com mais nome dentro do mercado brasileiro, cabendo a Diego Souza esse papel, caso sua renovação seja confirmada.