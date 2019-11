Dedé se envolve em confusão do irmão em Volta Redonda e vídeo vaza na internet

Dedé se envolveu em uma confusão durante as férias em Volta Redonda, sua cidade natal, com o irmão, e o vídeo da briga entre os parentes ganhou as redes sociais na noite dessa segunda-feira (12). Após a repercussão do filme, o zagueiro do Cruzeiro se pronunciou em sua conta no Instagram e justificou o problema como familiar.

Entre gritos, Dedé não poupa palavras fortes e ameaças, xingando o irmão, "Gleidinho", dizendo que vai lhe dar um murro e lhe "matar". No vídeo, seu irmão aparece totalmente imobilizado no chão. Depois de ambos trocarem socos ainda no chão, a briga para após alguém revelar que uma pessoa estava filmando a briga entre os dois.

De acordo com Dedé, tudo aconteceu porque seu irmão lhe deu um tapa, depois que o zagueiro chamou-lhe a atenção por perturbar e causar confusão com pessoas que frequentavam o lugar.

O vídeo foi titulado do vídeo diz que o zagueiro celeste teria agredido um taxista em volta redonda, fato que foi desmentido pelo jogador em nota veja o que disse o jogador: “Mesmo depois da fama continuei sendo um cara simples e humilde. Quem me conhece sabe da minha personalidade. Uma pessoa que assume quando erra, que fica feliz quando pratica o bem, que torce pelos amigos. Sou um Dedé transparente."

"Quero deixar claro a todos que, infelizmente, como mostra um vídeo que ganhou repercussão na internet, sou eu envolvido em uma discussão. A pessoa que está caída é meu irmão Gleidson, que não é taxista, como disseram. Essa discussão entre nós aconteceu em Volta Redonda, após ele agredir verbalmente uma pessoa, dentro de um restaurante. Após chamar a atenção dele, fui agredido com um tapa pelo próprio irmão, no qual acabou perfurando meu tímpano."

"Imediatamente, um amigo tomou as dores e quis agredí-lo e tudo que eu fazia no momento do vídeo, já na parte de fora do estabelecimento, era tentar separar a briga. Inadmissível a atitude dele e, como não havia sido a primeira vez, a raiva, como não deveria acontecer, superou os limites da serenidade."

Peço desculpas sinceras à pessoa que foi xingada pelo meu irmão e a quem mais presenciou este vídeo. Isso não é exemplo e aconteceu pela simples vontade de praticar o bem”. escreveu o atleta em sua no Instagram.

Torcedores do Cruzeiro e até alguns vascaínos deixaram mensagens de apoio ao jogador, dizendo que a situação é normal em todas as famílias, e que esse fato não vai arranhar a imagen do zagueiro celeste.

Veja, na íntegra, o vídeo: