Longe de casa, Santos recebe Red Bull Brasil pelo Paulistão

Na noite deste domingo (8), a equipe do Santos enfrenta o Red Bull Brasil, às 19h30m, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2015.

O Peixe está na primeira posição do Grupo D, com quatro pontos, e vem de um empate sem gols com o Mogi Mirim. Já o RBB está na terceira colocação do Grupo A, com os mesmos quatro pontos, e vem de um empate diante da Penapolense por 1 a 1.

Enderson Moreira fala sobre jogar “fora de casa” e deve poupar Robinho

Neste domingo, o Santos enfrenta o Red Bull, em São José do Rio Preto, mesmo sendo o detentor do mando de campo. Enderson Moreira, treinador do Peixe, explicou a situação na coletiva de imprensa.

“A direção precisa abrir mão de jogar na Vila por questões financeiras. Para a gente, é muito melhor jogar na Vila. Mesmo que tenhamos um prejuízo na questão técnica, temos que ser parceiros e entender essa situação”, comentou o treinador.

Principal estrela do Santos, o atacante Robinho realizou atividade recreativa com o elenco, porém, esta foi a única parte em que o jogador participou dos treinos.

O camisa 7 poderá ser poupado da partida. Em contrapartida, Enderson contará com o zagueiro Werley e o goleiro Vanderlei, que foram inscritos no Estadual na última sexta-feira (6) e devem ganhar as vagas de Gustavo Henrique e Vladimir, respectivamente.

Com a entrada dos recém-chegados e Ricardo Oliveira no lugar de Robinho, o Peixe deverá ir a campo com: Vanderlei, Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Alison, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Thiago Ribeiro.

RBB quer surpreender o Santos para embalar na competição

Para a partida diante do Peixe, o RBB deverá ter algumas mudanças, entre elas a permanência do zagueiro Anderson Marques, o volante Everton Silva e o meia Lulinha, que após boas atuações devem permanecer na equipe. Edmilson, atacante contratado para ser titular, poderá iniciar entre os onze jogadores pela primeira vez.

Maurício Barbieri, treinador da equipe, falou sobre a importância de um bom resultado sobre o Santos e destacou que seus comandados precisam jogar com respeito e humildade.

“Um bom resultado contra o Santos pode nos dar mais confiança para a sequência da competição, como também aumentar o respeito dos nossos adversários. Mas nós precisamos construir esse resultado com muito respeito e humildade, e cientes de que estaremos diante de uma grande equipe do futebol brasileiro”, disse Barbieri.