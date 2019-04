América-MG desiste do Mineirão e mandará clássico contra Atlético no Independência

Depois de anunciar que o clássico diante do Atlético-MG seria no estádio Mineirão, a diretoria do América-MG voltou atrás na decisão e resolveu mandar a partida para seu estádio, o Independência. A partida está marcada para o dia 22 de fevereiro, às 16h (de Brasília). O Coelho buscava um acordo com a administradora do estádio Minas Arena, o que não ocorreu e, assim, o jogo acontecerá no Horto.

Sobre toda essa situação, o América soltou uma nota através do presidente do Conselho de Administração, Alencar da Silveira Junior. "Cogitamos levar o clássico para o Mineirão, porque a expectativa de público do jogo contra o Atlético superava a capacidade do Independência. Tentamos negociar com a Minas Arena condições que tornassem a mudança atrativa do ponto de vista financeiro, mas não chegamos a um acordo. Assim, decidimos manter o jogo na nossa casa", dizia a nota.

A intenção do América era de levar um público entre 30 a 40 mil torcedores no Mineirão. A renda da partida poderia superar o montante arrecadado pelo Coelho em toda a temporada de 2014. O clássico contra o Cruzeiro também permanece marcado para o estádio do Independência. Neste sábado (14), a equipe mineira enfrenta o Tupi a partir das 19h30, em Juiz de Fora, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, em busca das primeiras posições da competição.