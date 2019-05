Já classificado e focado na Libertadores, São Paulo recebe Linense com time misto

Partida a ser realizada no Estádio do Morumbi e válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista.

INCIDENCIAS : Partida a ser realizada no Estádio do Morumbi e válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista.

Na tarde deste domingo (29), a equipe do São Paulo recebe o Linense ás 16h, horário de Brasília, no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor lidera o grupo A com 26 pontos e já está praticamente classificado para a próxima fase, porém, não vive um bom momento e vem de uma derrota humilhante por 3 a 0 fora de casa para um de seus maiores rivais, o Palmeiras.

Já o Elefante é o terceiro colocado do grupo C com 13 pontos e, ao mesmo tempo em que se mantém atento com o perigo da zona de rebaixamento, mantém o sonho da classificação vivo, já que o Botafogo-SP soma 16 pontos, apenas três a mais que o CAL.

Desde a volta do Linense para a elite do futebol Paulista em 2011, a equipe do interior costuma vender caro as partidas contra o São Paulo. No ano de 2011, na partida que marcou a estréia de Rivaldo, o Tricolor vencer por 3 a 2 em uma partida emocionante. No ano seguinte, com Lucas e companhia, o Tricolor foi até a cidade de Lins e saiu derrotado por 2 a 1. No último confronto entre as equipes, vitória mais tranqüila do São Paulo, 3 a 0 jogando no Morumbi.

Tricolor utilizará equipe alternativa

Para o confronto, o treinador Muricy Ramalho deverá colocar em campo uma equipe mista, de olho na Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira (01), a equipe do São Paulo vai até a Argentina enfrentar o San Lorenzo em um decisivo duelo pela Copa Libertadores, fato que fará com que o treinador Muricy Ramalho utilize uma equipe repleta de reservas, visando poupar os seus melhores jogadores.

Será a quarta vez que a equipe alternativa terá uma chance de mostrar serviço, e até agora, o aproveitamento é de 100%, já que o time goleou o Bragantino por 5 a 0, passou pela Ponte Preta por 2 x 1 e derrotou o Marília por 3 x 0.

Mesmo sem poder atuar diante do Linense, o volante Souza, que está servindo a seleção brasileira, mostrou otimismo em relação ao trabalho do treinador são-paulino.

"O Muricy nos conhece. Uma mudança hoje acarretaria em uma série de outras mudanças. Ele sabe o que devemos fazer para darmos a volta por cima. Na semana que vem temos um jogo importante contra o San Lorenzo e, apesar dessa derrota, estamos vivos nas duas competições (Libertadores e Paulistão)", disse o volante.

Além de Souza, Rodrigo Caio também está com a Seleções Brasileira, porém, a olímpica, e não está a disposição para o duelo. Michel Bastos e Rafael Toloi cumprem suspensão após receberem o cartão vermelho no clássico e também não podem atuar.

Linense vem confiante para o confronto

A equipe do interior paulista está embalada na competição após a chegada do treinador Narciso, que soma sete pontos em três jogos e sem sofrer nenhum gol. Porém, o atacante Diego, um dos principais jogadores do Elefante, já deixou claro que o duelo com o Tricolor não será nada fácil.

“Vamos pegar essa pedreira que é o São Paulo, mas agora é pensar em descansar. O desgaste foi muito grande (Contra o Mogi Mirim). Agora é pensar em descansar, concentrar que o próximo jogo vai ser tão difícil quanto esse”, comentou o atacante.

O treinador Narciso terá apenas um desfalque para o confronto, trata-se do lateral-direito Bruno Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eric deverá ocupar a vaga.