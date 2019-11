Cavalieri, o paredão de Laranjeiras

Apesar do número 12 sugestionar a condição de goleiro reserva, Diego Cavalieri já está estabelecido como um dos grandes goleiros da história do Fluminense Football Club. Apesar de início irregular quando chegou ao clube, em 2011, o então treinador Abel Braga - recém-chegado em Laranjeiras - bancou a titularidade do arqueiro e não se arrependeu. Não é dúvida para ninguém que Cavalieri está à altura da posição que já foi ocupada por Marcos Carneiro de Mendonça, Castilho, Félix e Paulo Victor.

Durante muitos anos, o torcedor do Fluminense não conseguia em ver em seus goleiros alguém que inspirasse confiança e merecesse a titularidade de forma incontestável. A grande tentativa da diretoria para solucionar a problemática foi em 2006, quando Diego, arqueiro que havia se destacado no Brasileirão de 2005, pelo Atlético-PR, foi contratado junto ao Furacão. No entanto, as expectativas não foram correspondidas e, em seus três anos no clube, Diego acumulou falhas e lesões que o impediram de ter uma boa passagem pela equipe.

Entre chegadas e saídas de diferentes goleiros, quem mais atuava na época de desconfiança da meta tricolor era Fernando Henrique, revelado em Xerém, goleiro do Fluminense entre 2002 e 2010. Apesar da conquista do importante título da Copa do Brasil em 2007 e da grande performance na Copa Libertadores de 2008, FH nunca foi unanimidade entre os tricolores. Outro que alternou bons e maus momentos foi Ricardo Berna, contratado em 2005. Berna teve seu auge na reta final do Brasileirão 2010, quando ganhou a posição e foi vital para o tricampeonato nacional.

Chegada com pompa, início ruim

Ainda em ritmo de festa pelo título brasileiro e confiante com as boas atuações de Berna, o Fluminense foi atrás de um goleiro que chegasse com status de titular. Após algumas sondagens, o nome de Diego Cavalieri foi o escolhido e o acerto com o goleiro, vindo do Cesena-ITA, causou euforia entre os torcedores. No entanto, a passagem do goleiro pelo futebol europeu foi marcada por poucas atuações, amargando o banco de reservas no Liverpool e no Cesena. A falta de ritmo pesou em seu começo com a camisa tricolor.

Logo em sua estreia, na 3ª rodada do Campeonato Carioca 2011, Cavalieri causou apreensão. O Flu vencia o Macaé por 3 a 0, no Engenhão, e o goleiro soltou uma bola que parecia fácil, sofrendo o gol no rebote. Nas partidas seguintes, demonstrou insegurança. Já na 1ª rodada da Copa Libertadores, foi muito mal no empate por 2 a 2 com o Argentinos Juniors e perdeu a condição de titular. Muricy Ramalho deu uma chance a Ricardo Berna e, mesmo após a conturbada saída do treinador, a escolha foi mantida.

O panorama mudou para Cavalieri com a chegada de Abel Braga às Laranjeiras. O goleiro voltou a ganhar uma oportunidade na 5ª rodada do Brasileirão, contra o Bahia, no Engenhão. Apesar da derrota por 1 a 0, Cavalieri mostrou que o longo período de treinos foi eficaz e teve grande atuação, praticando várias defesas difíceis. Foi o ponto de partida para o arqueiro se consolidar na meta em que, na sequência, faria muito sucesso.

2012: o ano da coroação

Após boa campanha no Brasileirão 2011, terminando na terceira colocação, o Fluminense fez contratações pontuais para melhorar a qualidade do elenco e entrou em 2012 com previsões otimistas. Já no Campeonato Carioca, a equipe mostrou ótimo nível e conquistou seu trigésimo primeiro título estadual. Cavalieri manteve as boas atuações do segundo semestre de 2011 e foi premiado como melhor goleiro da competição, desbancando Jefferson, do Botafogo.

Foi na Libertadores que Cavalieri viveu seu primeiro grande momento no clube. Depois de fazer a melhor campanha da fase de grupos, o Flu teve pela frente o Internacional, nas oitavas de final. Na partida de ida, no Beira-Rio, o 0 a 0 persistia no placar, quando Edinho, já no segundo tempo, derrubou Leandro Damião dentro da área. Dátolo foi para a cobrança e bateu forte e rasteiro no canto esquerdo, mas Cavalieri fez grande defesa e garantiu o empate. A vitória por 2 a 1 na volta colocou o tricolor nas quartas, mas o time sucumbiu diante do Boca Juniors e foi eliminado do torneio continental. O melhor ainda estava por vir.

Eliminado na principal competição sul-americana, o Fluminense concentrou todas as suas forças na disputa do tetracampeonato brasileiro. E Diego Cavalieri deu mostras do que viria pela frente já na sétima rodada. Em difícil partida contra o Náutico, nos Aflitos, foi Samuel quem marcou os gols da vitória por 2 a 0, mas o maior destaque ficou por conta do goleiro, que brilhou com, pelo menos, cinco grandes intervenções e assegurou a vitória tricolor. À medida em que o time ia evoluindo na competição, o camisa 12 demonstrava cada vez mais segurança.

Na 27ª rodada, o Fla-Flu que rendeu o principal momento de Cavalieri pelo Fluminense. Fred abriu o placar em um lindo voleio e, a partir daí, muita pressão do Flamengo. Aos 40 minutos do segundo tempo, Diguinho derrubou Wellington Silva e o pênalti foi marcado. Bottinelli x Cavalieri. Este confronto havia assombrado o goleiro em 2011, quando o meia argentino marcou os dois gols da virada rubro-negra já no final do Fla-Flu do segundo turno, sendo um deles em falta que bateu no travessão e nas costas do goleiro antes de entrar. Mas dessa vez a história foi diferente. O goleiro pulou para o canto direito e fez a defesa que deu a vitória ao Fluminense no ano do centenário do clássico.

A ótima campanha deu ao Fluminense o título com três rodadas de antecedência, sagrando-se tetracampeão brasileiro. O jogo da taça foi contra o Palmeiras, em Presidente Prudente, um adversário peculiar para Cavalieri. Foi no Palestra Itália que o goleiro foi revelado e passou boa parte de sua carreira, mas a vitória em cima do alviverde afundou ainda mais a equipe que viria a ser rebaixada naquele ano. Para fechar com chave de ouro, Cavalieri comandou a defesa menos vazada da competição - com 33 gols sofridos - e foi escolhido como melhor goleiro do Brasileirão, sendo convocado por Mano Menezes para disputar o Superclássico das Américas. Contra a Argentina, o arqueiro defendeu uma cobrança na disputa de pênaltis e ajudou a Seleção Brasileira a conquistar mais um título em cima da Argentina.

Carreira

Para qualquer goleiro, seria difícil se firmar em uma posição dominada por um goleiro campeão mundial. Ainda mais em se tratando de Marcos, que já estava no Palmeiras há mais de uma década. Após algumas temporadas de revezamento com o também experiente Sérgio no banco de reservas, Cavalieri começou a ter mais oportunidades em 2006. Aproveitando-se das constantes lesões de São Marcos, o então jovem goleiro agradou a torcida palmeirense e conquistou a posição no Brasileirão, sendo considerado o segundo melhor da posição no campeonato.

Em 2007, mais um grande ano. Após outra ótima participação no Campeonato Brasileiro, o arqueiro ficou com o troféu de bronze na disputa pelo prêmio de melhor em sua posição. O primeiro título em um torneio de primeira divisão se deu no Campeonato Paulista de 2008, nos últimos momentos no Palestra Itália. O Liverpool desembolsou 4 milhões de euros para tirar o atleta do futebol brasileiro e apostou em um possível sucessor de Pepe Reina. No entanto, a realidade foi diferente. Depois de duas temporadas com raríssimas chances de atuar, Cavalieri rescindiu com os ingleses e se transferiu para o modesto Cesena, da Itália, recém-promovido à Serie A.

Em Cesena, o pesadelo foi ainda pior. Cavalieri encontrou outro ídolo da torcida em sua posição e não jogou nenhuma partida, sendo sempre reserva do veterano Antonioli. Insatisfeito com a condição, o goleiro rescindiu com o Cesena no meio da temporada, em dezembro, quando acertou seu retorno para o futebol brasileiro, para defender o Fluminense.

Contrato renovado e titular absoluto

A contratação de Diego Cavalieri teve o amparo da Unimed, então patrocinadora do Fluminense que ajudava - e muito - o clube ao trazer nomes de peso para o elenco e arcar com boa parte dos salários desses jogadores. A saída repentina da Unimed deixou um ponto de interrogação no que se referia à renovação de Cavalieri, com contrato até dezembro de 2014. Porém, o goleiro aceitou a nova realidade financeira do clube e firmou novo acordo com o clube das Laranjeiras, permanecendo por mais quatro anos.

O Fluminense contratou Júlio César para compor o elenco em 2015, mas nada que faça alguma sombra à condição de Cavalieri. O goleiro já escreveu seu nome na história do clube e, neste Brasileirão, deverá fazer mais uma competição de bom nível, como vem sendo desde 2011. Consolidado em sua equipe, resta a Cavalieri lutar por um retorno à Seleção Brasileira neste ano que é o primeiro do novo vínculo com o clube no qual é ídolo.

FICHA TÉCNICA

Nome: Diego Cavalieri

Nascimento: 01/12/1982

Nacionalidade: Brasileiro

Altura: 1,91m

Clubes por onde passou: Palmeiras (2002-2008), Liverpool (2008-2010), Cesena (2010) e Fluminense (2011- )

Títulos: Brasileirão - Série B 2003, Campeonato Paulista 2008, Campeonato Carioca 2012, Brasileirão 2012, Superclássico das Américas 2012 e Copa das Confederações 2013