Levir reconhece falta de concentração do Atlético-MG diante do Boa Esporte

O técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpi, falou da má atuação de sua equipe e do clássico nas Semifinais. O Galo não fez uma boa partida diante do Boa Esporte em Varginha e perdeu pelo placar de 2 a 0, terminando a primeira fase na 3ª colocação com 22 pontos ganhos,

"O jogo só teve um problema. Não jogamos bem a partida, a gente foi muito mal hoje. O resultado foi justo. Não da pra lamentar ninguém jogou nada", afirmou o treinador.

Levir também comentou sobre a falta de concentração da equipe na partida e o pensamento no confronto diante do Santa Fé-COL na próxima quinta-feira (9), pela Copa Libertadores da América. "Não quero usar isso também como muleta para o resultado. Sem duvida a gente entrou pensando no jogo de quinta-feira. Sempre que a gente pensou alguma coisa, nas palestras, sempre puxando pra quinta-feira. Naturalmente passa na cabeça dos jogadores. A ideia era fazer o time jogar bem e descansar para o jogo diante do Santa Fé".

O treinador também reclamou do gramado, que segundo ele estava alto e comentou sobre as semifinais contra o Cruzeiro. "Penso que essa data será mudada. Não acho justo jogar no domingo e jogar na terça-feira. É claro que sim, devem mudar essa data, se estivéssemos no lugar deles, iríamos querer a mesma coisa".,, enfatizou o treinador sobre a troca de datas na competição, visando a melhor adaptação das equipes para os dois campeonatos.

O técnico do Atlético Mineiro ainda disse que espera contar com o meia Dátolo e o atacante Guilherme, que não puderam atuar hoje, para o jogo de quinta-feira diante da equipe colombiana, no jogo que, para a equipe mineira, vem a ser a partida mais importante no ano.